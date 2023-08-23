В Подмосковье за июль на кадастровый учёт поставлено 16 многоквартирных домов

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Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда в июле 2023 года составляет 508 109 кв. метров.
Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определенно радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.
«Московская область стабильно развивается, жители Подмосковья улучшают свои жилищные условия. Управление Росреестра совместно с Правительством Московской области способствуют ускорению темпов введения в эксплуатацию градостроительных объектов на территории региона. Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется в оперативные сроки для развития комфортной городской среды», — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.
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