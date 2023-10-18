В Подмосковье за месяц до конца навигации совершили 29 тыс поездок на речном транспорте

Фото: Минтранс МО
В Подмосковье завершили работу речные маршруты в Коломне и Серпухове. За пять месяцев водной навигации жители и гости Московской области совершили около 29 тыс поездок на речном транспорте, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Это на 3,4% больше прошлогоднего показателя. Маршрут в Лыткарине стал лидером по числу пассажиров – их насчитали 17,1 тыс. В Коломне маршрутом воспользовалось более 4,1 тыс человек, в Серпухове – 7,5 тыс», – отметили в министерстве.Ещё один водный маршрут, в Лыткарине, продолжит работу до 20 ноября. По этому маршруту теплоход «Стриж-7» следует от причала «Лыткарино» до причала «Андреевское».
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Лора Луганская