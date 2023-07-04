В Подмосковье за неделю эвакуировали больше 2,5 тысяч автомобилей

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Ведомство сообщает, что если автомобиль эвакуировали, то узнать о его местонахождении можно по номеру телефона горячей линии 8️ (4️9️5️) 7️3️4️-7️8️-8️1️ или на сайте Центра безопасности дорожного движения региона.Неправильно припаркованные автомобили мешают проезду экстренных служб, общественного транспорта, а также создают предаварийные ситуации и заторы.
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