В Подмосковье за полгода бесплатную землю получили более 1,3 тыс многодетных семей

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«За первое полугодие участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства площадью от 10 до 15 соток получили свыше 1,3 тыс семей с тремя и более детьми. Всего за 12 лет с начала действия соответствующего закона землёй обеспечили 34,6 тыс подмосковных семей. Площадь переданной земли превысила 4 тыс га», – уточнила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.Большинство участков выдали в Протвине (151) и в Электростали (116).
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