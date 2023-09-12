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В Подмосковье за прошедший месяц на кадастр поставили 20 домов

12 сентября 2023, 10:39
Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Государственный кадастровый учёт в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется Управлением Росреестра в кратчайшие сроки, что положительно влияет на инвестиционный климат региона.

В августе на кадастровый учёт поставили 20 жилых домов в подмосковных муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Муниципалитетом-лидером по постановке многоквартирных домов на кадастр в августе стал Ленинский городской округ, где зарегистрировали 8 жилых домов на 1 024 квартиры общей площадью более 67,5 тысяч кв. метров.


В Одинцовском городском округе поставлено на государственный кадастровый учёт 3 многоквартирных дома на 1034 квартиры, также как и в округе Пушкинский — 3 МКД на 734 квартиры, в Красногорске на кадастр поставили 2 МКД на 1056 квартир и другие.


Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определённо радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.

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На пленарном заседании ВЭФ поаплодировали летчикам, посадившим самолет в поле
12 сентября 2023, 10:18

Фото: iStock/eggeeggjiew

Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов летчикам, которые посадили самолет в поле, аплодировал им и глава российского государства Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. Всего на борту было 159 пассажиров, а также 6 членов экипажа.

По некоторым данным, в небе произошло возгорание одного из двигателей пассажирского самолета. Пассажиры эвакуировались при помощи надувных трапов. Посадка была осуществлена в поле.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.

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Во вторник утром подмосковные дороги загружены на 4 балла
12 сентября 2023, 09:24

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 12 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 917,7 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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Путин назвал тенденцию с «возвращенцами» хорошей
12 сентября 2023, 08:34

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин назвал тенденцию «возвращенцев» на родину хорошей. Об этом он рассказал в рамках встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума по видеосвязи.
«У нас были лишенцы, в свое время, которые вошли в оборот у наших литераторов. По поводу возвращенцев я еще не слышал, но тенденция хорошая», - заявил Путин в рамках своего выступления.

Он отметил, что в этом направлении началось движение и Россия сосредотачивается. По словам главы государства, чувство сопричастности со своей родиной является очень важным.

Ранее Путин заявил, что поддерживает расширение Восточного полигона и надеется, что до конца 2023 года будут подписаны концессионные соглашения, сопровождаемые некоторыми сложностями.

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#путин
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Путин запустил новую золотоизвлекательную фабрику
Путин запустил вторую очередь золотоизвлекательной фабрики на Колыме
12 сентября 2023, 06:39

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции открыл второй этап золотодобывающего завода «Павлик», расположенного в Магаданской области, передает РИА Новости.
Эта золоторудная компания значительно увеличила свою производственную мощность. Комплексу была добавлена вторая золотодобывающая фабрика, а также разработана дополнительная инфраструктура.

Первый этап разработки месторождения был запущен в 2015 году и к 2022 году принес более 7,2 тонн золота. Второй этап развития предприятия позволит обработать до 12 миллионов тонн руды.

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#предприятия
#цб
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Анализы воды с АЭС «Фукусима-1» показали хороший результат, сообщил ВНИРО
ВНИРО: первые анализы воды с АЭС «Фукусима-1» показали, что опасаться нечего
12 сентября 2023, 04:51

Фото: istockphoto/Wlad74

Научные анализы воды, сброшенной в океан из АЭС «Фукусима-1» и проведенные российскими учеными, представляют обнадеживающие результаты, передает РИА Новости со ссылкой на директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) Кирилла Колончина. Он подчеркнул, что рыбаки могут не беспокоиться.
«По заданию Ильи Васильевича (Шестакова, главы Росрыболовства), наше научно-исследовательское судно почти сразу после начала сброса вышло из Владивостока и завершит свою экспедицию в конце сентября», — поделился Колончин.
По его словам, предварительные анализы, включая анализ тканей рыб, не представляют угрозы.

«Наши ученые в области рыболовства и океанографии предостерегают нас, и у нас есть хорошие прогнозы. Мы можем уверить российских рыбаков, что у них нет оснований для беспокойства. Наши морепродукты будут безопасными для потребления», — добавил он.
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#шольц
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Сбер предупредил о новое схеме мошенников
Сбербанк предупредил о мошенниках, действующих от имени руководителей
12 сентября 2023, 04:49

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Запред правления Сбербанка заявил, что все мошеннические схемы строятся на попытках злоумышленников добиться со стороны жертвы максимального доверия. Так, зачастую мошенники действуют от имени руководителей и представителей власти, рассказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
«Мошеннические схемы примерно одинаковые: по сути они нацелены на то, чтобы добиться такого уровня доверия в разговоре между жертвой и звонящим мошенником, чтобы было максимальное доверие к той информации, которую он передает. От имени руководителей либо от имени представителей власти, какую-то политическую повестку, предвыборную», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

В конце августа Сбер проинформировал, что мошенники в преступных целях стали использовать важность семейных ценностей для россиян и изобрели обманную схему, позволяющую похитить средства сразу у нескольких родственников.

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#новости
#жертвы
#россия
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Попова предупредила о рисках «гаражных» генетических технологий
12 сентября 2023, 04:20

Фото: сайт Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что развитие технологий позволяет конструировать новые возбудители инфекций в частных лабораториях. Однако от подобных «гаражных» генетических технологий много рисков, пишет РИА Новости.
«Развитие науки, развитие технологий позволяет сегодня конструировать новые возбудители на уровне каких-то частных лабораторий, даже есть термин — «гаражная генетика», когда уровень приборного оборудования, доступность его и уровень знаний позволяет делать это, что называется, в гараже. Рисков очень много», — цитирует агентство слова Поповой в ходе сессии ВЭФ «Суверенитет в области биологической безопасности».

Она добавила, что пандемия COVID-19 научила многому, и все уроки должны быть извлечены максимально.

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#вэф
#развитие
#роспотребнадзор
#технологии
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12 сентября: какой сегодня праздник, приметы и традиции
12 сентября 2023, 00:04

Фото: iStock/puflic_senior

12 сентября отмечается сразу несколько праздников. Православные в этот день отметят день перенесения святых мощей князя Александра, а те, кто не причастен к церковным торжествам, с удовольствием отметят День видеоигр и День джипера. Подробнее о праздниках читайте в материале «Радио 1».

День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите


В народе этот праздник принято называть Днем подразделений по защите свидетелей. В структуре МВД подразделение было создано в 2008 году. Его отмечают те сотрудники полиции, работа которых связана с защитой жизни людей, находящихся под государственной защитой.

День семейного общения

 
В некоторых странах 12 сентября ежегодно отмечается День семейного общения. История праздника неизвестна, однако, празднование уютного, домашнего торжества набирает популярность. По некоторым данным, праздник был создан для привлечения внимания к проблемам внутри семьи, связанных с недостатком общения и непониманием. В этот день следует наладить коммуникацию с родными и близкими, а также уделить особенное внимание детям.

 

Международный день вязания крючком

 
Творческий праздник отмечается рукодельницами по всему миру. История возникновения праздника уходит в далекое прошлое. Исследователи обнаружили в Египте вязаные носки, датируемые 300-500 гг. н. э. Считается, что это первое вязаное изделие, которое было изготовлено с помощью крючка. Отмечается, что такой вид рукоделия был популярен во многих социальных слоях. С помощью вязания бедные зарабатывали себе на жизнь, а состоятельные семьи таким образом проводили досуг.
 

День джипера


Стартовала регистрация на забег «Народный трейл» в Подмосковье
Стартовала регистрация на забег «Народный трейл» в Подмосковье


12 сентября в России принято отмечать праздник, посвященный первому отечественному внедорожнику, который был создан в 1941 году в НАТИ под руководством инженера-конструктора А.Ф. Андронова. Этот праздник отмечают все любители экстремального вождения. В обществе автомобилистов считается, что в этот день необходимо собираться вместе, делиться своими автомобильным подвигами и страстями к бездорожью.

День видеоигр


12 сентября отмечается День видеоигр. Праздник создан для того, чтобы вспомнить о культуре видеоигр, провести виртуальные соревнования с другими игроками и поделиться навыками с новичками. Праздник отмечают с 1996 года. Торжество особенно распространено в США, где для игр созданы специальные рестораны и клубы.
 

Александр Сытник


12 сентября отмечается церковный праздник – день Александра Сытника. В этот день православная церковь вспоминает Александра Невского. Князь известен своими достижениями в сражениях. Невскому не исполнилось и 20-ти лет, когда он впервые разбил шведские корабли на реке Неве. 12 сентября считается днем перенесения святых мощей князя.
Согласно традициям, в этот день нельзя сплетничать, говорить лишнее. Считается, что также нельзя никого судить даже за негативные поступки, также не следует считать мелочь до полудня, брать в дом котенка и брать в руки карты. Плохой приметой станет мытье головы. Раньше считалось, что человек после мытья волос в этот день может облысеть. 

Именины: Ян,Федор, Теодор, Степан, Петр, Павел, Макар, Леонид, Игнат, Иван, Денис, Даниил, Григорий, Гавриил, Афанасий, Алексей, Александр, Прасковья, Милица, Елизавета.

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#подмосковье
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Актриса Мария Скуратова умерла в 90 лет
Советская и российская актриса Мария Скуратова умерла в 90 лет
11 сентября 2023, 23:08

Фото: iStock/Marat Musabirov

Советская и российская актриса театра, кино и ТВ Мария Скуратова скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
«На 91-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Мария Морицевна Скуратова. Сразу же по окончании Театрального училища имени Щукина Мария Морицевна была принята в труппу Театра Армии, куда ее пригласил выдающийся режиссер Алексей Дмитриевич Попов. С тех пор более 65 лет всю свою творческую жизнь она посвятила Театру Армии», — цитирует издание текст некролога.

Отмечается, что интеллигентная, глубокая, умная, Мария была из тех артистов, на которых держится русский реалистический театр.

Скуратова кроме спектаклей появлялась и на телеэкранах. Актриса известна по ролям в фильмах «Дядя Ваня», «Завещание», «Эхо».

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