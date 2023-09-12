В Подмосковье за прошедший месяц на кадастр поставили 20 домов

Государственный кадастровый учёт в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется Управлением Росреестра в кратчайшие сроки, что положительно влияет на инвестиционный климат региона.

В августе на кадастровый учёт поставили 20 жилых домов в подмосковных муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Муниципалитетом-лидером по постановке многоквартирных домов на кадастр в августе стал Ленинский городской округ, где зарегистрировали 8 жилых домов на 1 024 квартиры общей площадью более 67,5 тысяч кв. метров.





В Одинцовском городском округе поставлено на государственный кадастровый учёт 3 многоквартирных дома на 1034 квартиры, также как и в округе Пушкинский — 3 МКД на 734 квартиры, в Красногорске на кадастр поставили 2 МКД на 1056 квартир и другие.

Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определённо радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.

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