В Подмосковье за три года отремонтируют 16 детских школ искусств

Фото: Минкульт МО
В Московской области в ближайшие три года проведут капремонт 16 детских школ искусств. О таких планах рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
По данным министерства, с 2013 года в регионе провели капремонт 31 здания ДШИ. Кроме того, за последние 10 лет построено 11 новых.
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