В Подмосковье захоронили останки более 100 погибших в войну пациентов и врачей областной психбольницы

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«Сегодня в поисковых отрядах Московской области состоит более 3 тыс человек. Их главная задача – сохранение исторической памяти. В этом году ребята провели более 300 экспедиций и обнаружили останки свыше 190 человек. Среди них не только герои, защищавшие нашу страну в годы Великой Отечественной войны, но и мирные жители», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
В экспедиции участвовали около 70 человек из поисковых отрядов Подмосковья. Подготовка заняла более двух лет. Всего в 1941 году были замучены около 700 пациентов Лотошинской областной психиатрической больницы. Их останки предали земле после освобождения территории. В 2010-м там установили памятник.
«Весной прошлого года мы подняли 102 мирных жителя. Большую работу провёл Следственный комитет и прокуратура – они довели это дело до суда. Был признан факт геноцида на территории региона. Это не финальная точка, так как по актам чрезвычайной госкомиссии в этом месте были убиты порядка 700 человек. Мы нашли только часть», – сказал председатель координационного совета поисковых отрядов Московской области, руководитель отряда «Патриоты Московии» Владислав Рязанов. Под его руководством проходили поисковые работы.Свидетельства расстрела граждан на территории психбольницы – акты госкомиссии, опросы местного населения – нашла в архивах краевед Ольга Барышева. В ходе мероприятия Рязанова и Барышеву наградили Знаком отличия «За верность поиску» I степени.
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