В Подмосковье захоронили останки более 100 погибших в войну пациентов и врачей областной психбольницы

Сотрудница Главного контрольного управления Московской области попросила гостей своего торжества, вместо праздничных цветов, приносить на свадьбу корма для животных.

Гости мероприятия подарили молодожёнам свыше 100 килограммов корма для животных. После торжества молодая семья привезла корм в приют для бездомных животных.

На сегодняшний день отказ от цветов на торжествах является разумным решением. На деньги от стоимости букета цветов можно купить большую упаковку корма для животных.

«Вместо завявших цветов можно накормить хотя бы нескольких собак», — сказали молодожёны.

Такие благотворительные акции выступают символом внимания к животным и заботы о природе и ее обитателях.