В Подмосковье закупили пять пожарных автоцистерн

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
В Московской области для защиты лесов закупили пять пожарных автоцистерн. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Оборудование было куплено в рамках национального проекта «Экология».
Стоит отметить, что автомобили оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС и бортовым навигационно-связным оборудованием. Они предназначены для патрулирования лесов, а также тушения пожаров при помощи современного оборудования.
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«Для лесопожарных служб Комлесхоза закуплены пять пожарных автоцистерн. Это автомобили ГАЗ С41А23 NEXT «Садко» российского производства, которые отличаются повышенной проходимостью», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
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Мира Полтева