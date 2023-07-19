В Подмосковье заметили крупных жуков усачей-кожевников

Фото: Минэкологии МО
«Это один из самых крупных представителей своего семейства в Европе и третий по величине жук в России. Такие насекомые могут достигать 5 см в длину. Жук занесён в Красную книгу Московской области, но время лёта ловить этих насекомых не стоит. Сейчас у них период размножения – важное время для сохранения популяции», – сказал глава министерства Тихон Фирсов.Как напомнили в подмосковном Минэкологии, жуки усачи-кожевники имеют внушительные жвала, которые служат им для защиты от неприятеля. Поэтому трогать их не нужно, чтобы не получить укус. Кстати, насекомые умеют предупреждать о приближении своих оппонентов, издавая скрипящие звуки.
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