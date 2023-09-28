В Подмосковье заметили второго по величине бражника Европы

Фото: Минэкологии МО
«Бражник вьюнковый – теплолюбивый, изначально южный вид. В северные районы насекомые расселились во время миграций. Размах их крыльев может достигать 12 см, как у тропической птички колибри. Хоботок такого бражника очень длинный – до 10 см в развёрнутом виде», – рассказал глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов.Вьюнкового бражника можно встретить как в тропических регионах Земного шара, так и в северных, куда мотыльки прилетают во время миграций. В России он встречается на юге и в средней полосе европейской части страны.
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