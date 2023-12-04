В Подмосковье запустили конкурс на самую нарядную новогоднюю ёлку

Фото: ГУСТ МО
Главное управление содержания территорий Московской области в этом году продолжило новогоднюю традицию, запустив конкурс на самую ГУСТую и нарядную ёлку Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Это отличная возможность сплотиться всем двором. Наряжайте новогодних красавиц вместе с соседями и делитесь фотографиями, а также небольшим рассказом, почему именно ваша ёлка должна победить. Заявки принимаем до 18 декабря. 22 декабря мы запустим единое для всех участников голосование в нашем телеграм-канале. Оно продлится сутки и определит победителей», – описала условия конкурса руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.Условия конкурса таковы: ёлка должна находиться на придомовой территории, а фотографии сделаны чётко и с разных ракурсов.
Условия конкурса и критерии отбора заявок можно найти в телеграм-канале ГУСТ.
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