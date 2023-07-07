В Подмосковье запустили первый в России сервис по поиску мест захоронений

Фото: ГУРБ МО
Подмосковье стало первым российским регионом, запустившим онлайн-сервис по поиску мест захоронений. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
С помощью сервиса можно бесплатно получить информацию о том, на каком кладбище Московской области похоронен умерший близкий, родственник или знакомый.
Сервис расположен на геопортале Подмосковья. Чтобы получить нужную информацию, нужно ввести в поисковом поле фамилию, имя и отчество умершего, даты его рождения и смерти, если последняя известна. После нажатия на иконку «Поиск» станут доступны сведения о названии и адресе кладбища, годах жизни, дате и месте погребения человека.
Конкретное местоположение захоронения отмечено на интерактивной карте. Указаны сектор и ряд, где покоится умерший.
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Сервис расположен на геопортале Подмосковья. Чтобы получить нужную информацию, нужно ввести в поисковом поле фамилию, имя и отчество умершего, даты его рождения и смерти, если последняя известна. После нажатия на иконку «Поиск» станут доступны сведения о названии и адресе кладбища, годах жизни, дате и месте погребения человека.
«Одно из главных направлений деятельности правительства Московской области – создание комфортной среды для получения жителями Подмосковья услуг в электронном виде. После запуска сервиса тем, кто хочет получить информацию об умерших, больше не нужно обращаться в органы местного самоуправления. Теперь всё доступно дистанционно», – сказал зампред правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.Для удобства граждан на главной странице сайта ГУРБ размещён раздел «Поиск мест захоронений». Воспользовавшись им, можно автоматически перейти в соответствующий сервис геопортала Подмосковья.
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Лора Луганская