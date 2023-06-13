В Подмосковье запустили портал ответов на вопросы по теме ЖКХ

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Пока ресурс «Твой домовой» содержит шесть разделов
В Подмосковье запустили интернет-портал «Твой домовой». Сотрудники Единого информационно-расчётного центра дают там ответы на вопросы, касающиеся ЖКХ, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Пока ресурс содержит шесть главных разделов: «ЖКХ», «Приборы учёта», «Платёжный документ», «Долги. Почему не стоит их копить», «Как быть, если...», а также «Социальная поддержка». Постепенно на портал будут добавлять новые разделы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковных МФЦ можно будет установить секретный код для определения личности.
«Жители спрашивают про батареи и мусорные контейнеры, про тарифы и нормативы, про счётчики и лампочки в подъездах, про пени и льготы. Мы поняли, что людям надо помочь разобраться в этих вопросах», – пояснила гендиректор МосОблЕИРЦ Олег Савельев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковных МФЦ можно будет установить секретный код для определения личности.
Лора Луганская