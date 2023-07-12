В Подмосковье запустили производство теплых полов

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Компания «Специальные системы и технологии» из городского окурга Мытищи специализируется на производстве нагревательных кабелей, систем электрообогрева и специальной электротехники, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Компания приостановила производство теплых полов в 2019 году, но учитывая потребность российского рынка в производителе качественной электротехнической продукции — работа производства возобновлена.
Объемы производства предприятия будут составлять примерно 700 тысяч теплых полов в год.
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