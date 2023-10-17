В Подмосковье зарегистрировали уже свыше 2,2 тыс домашних животных

Фото: Минсельхозпрод МО
Уже более 2,2 тыс домашних животных зарегистрировано в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Каждый питомец получил персональный номер, информация о нём внесена в реестр домашних животных региона.
«В Подмосковье зарегистрированы 2163 собаки, 54 кошки и даже декоративная лиса и кролик. Регистрация собак в регионе обязательна, других домашних животных можно регистрировать по желанию. Процедура бесплатная и не занимает много времени. Пройти её можно в любой подходящей областной госветклинике», – напомнили в министерстве.Наличие чипа – обязательное условие для регистрации. Если чипа нет, владелец может купить его в ветеринарной клинике за 330 рублей.
Владельцы также могут подать заявку онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Это значительно ускорит процедуру.
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Лора Луганская