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В Подмосковье зарегистрировали уже свыше 2,2 тыс домашних животных

17 октября 2023, 22:35
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

Уже более 2,2 тыс домашних животных зарегистрировано в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Каждый питомец получил персональный номер, информация о нём внесена в реестр домашних животных региона.
«В Подмосковье зарегистрированы 2163 собаки, 54 кошки и даже декоративная лиса и кролик. Регистрация собак в регионе обязательна, других домашних животных можно регистрировать по желанию. Процедура бесплатная и не занимает много времени. Пройти её можно в любой подходящей областной госветклинике», – напомнили в министерстве.
Наличие чипа – обязательное условие для регистрации. Если чипа нет, владелец может купить его в ветеринарной клинике за 330 рублей.


Регистрация проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Список можно найти по ссылке.

Владельцы также могут подать заявку онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Это значительно ускорит процедуру.

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#минсельхозпрод мо
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#животные
#подмосковье
#московская область
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На конкурс «Это у нас семейное» подали заявки 340 тысяч россиян
Кириенко: На конкурс «Это у нас семейное» подали заявки 340 тысяч россиян
17 октября 2023, 23:04

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Конкурс «Это у нас семейное» на президентской платформе «Россия - страна возможностей» стал самым массовым - на сегодняшний день заявки подали уже 340 тыс. человек. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что приём заявок продлится до 4 ноября. Об этом пишет РИА Новости.
«Раньше считалось, что самый массовый конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» - это «Лидеры России», там мы доходили до 220 тысяч человек из тех, кто подал заявки, сейчас уже 340 тысяч человек, и у нас впереди еще 2,5 недели на подачу заявок», — цитирует агентство слова Кириенко.

Участники конкурса «Это у нас семейное» поборются за такие призы, как пять миллионов рублей, путешествие по России и возможность рассказать всей стране о своих близких.

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В Подмосковье зарегистрировали уже свыше 2,2 тыс домашних животных
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#конкурс
#фестиваль
#путешествие
#лидеры россии
#человек
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Запущено мобильное приложение для сдачи вторсырья в сеть ЭКОпунктов
17 октября 2023, 22:59

Фото: МинЖКХ МО

Российский экологический оператор разработал приложение Uberu, позволяющее обменивать вторсырьё на баллы. Оно интегрировано с сетью ЭКОпунктов компании «РТ-Инвест», сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«В приложении можно найти не только ближайший пункт приёма вторсырья, но и узнать о видах маркировки, пройти обучение в «Зелёной школе№ РЭО, поучаствовать в цифровом субботнике. Пользователи Uberu могут получать баллы за сданную тару и обменивать их на бонусы. При создании приложения перед нами стояла задача создать удобный сервис, которым будет интересно пользоваться. Цель – вовлечь как можно больше жителей России в раздельный сбор отходов и осознанное потребление», – сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
 
Мобильное приложение содержит одну из крупнейших карт пунктов приёма вторсырья по всей стране и включает более 43 тыс точек. Справочник маркировки позволяет узнать больше об упаковке и как правильно её перерабатывать.
 
Также в приложении можно сообщить о проблеме с незаконными свалками или некорректной работе регионального оператора через обращение в «РЭО Радар».
 
Компания «РТ-Инвест» создала первую в России масштабную сеть роботизированных «ЭКОпунктов» по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Уже установлено более 600 автоматов в 50 городах. За три года собрано более 10 млн бутылок и банок. Это 250 тонн чистых вторичных ресурсов.
 
Все «ЭКОпункты» подключены к общей системе лояльности, которую разработали специалисты «РТ-Инвест». Сдавая тару, пользователи получают за пластиковую бутылку 5 баллов, за алюминиевую банку – 10. Бонусы можно использовать для покупки продуктов, книг, аренду транспорта и благотворительность.

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#подмосковье
#московская область
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Каширян предупредили о временных перебоях с водой
17 октября 2023, 22:46

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова

В Кашире наблюдаются перебои в подаче горячей и холодной воды. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«МУП «Водоканал» и МУП «Теплосеть» проводят наладку системы водоснабжения верхней зоны Каширы-2. В связи с этим возникают перебои в подаче горячей и холодной воды. Ситуацию мониторю лично», – написал Шувалов в своём телеграм-канале. 
Он добавил, что представители профильных служб каждый час докладывают ему об обстановке и обещал информировать обо всех изменениях. 

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#михаил шувалов
#кашира
#вода
#теплоснабжение
#подмосковье
#московская область
#жкх
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В Химках проверили готовность к отопительному периоду
17 октября 2023, 20:59

Фото: Минэнерго МО

В Химках проверили готовность системы теплоснабжения к прохождению осенне-зимнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Эта тема стала главной на заседании штаба по вопросам отопительного периода 2023-2024 годов, которое прошло в городском округе под председательством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина. Участники выслушали жалобы жителей на недостаточное отопление и наметили план действий по устранению проблем. 
 
«В этом году по распоряжению губернатора мы начали обширную программу модернизации ветхих теплосетей. Она рассчитана на три года, реализует её подведомственная структура Газпрома – ТСК «Мосэнерго». За лето треть мероприятий была выполнена опережающими темпами. Там, где работы завершены, проблем с теплом и горячим водоснабжением нет. Но когда начинается запуск отопления, могут случаться технологические сбои. Система большая, требуется время для её наладки. Ни одно обращение жителя не остаётся без внимания», – пообещал Хромушин. 
После заседания участники разделились на группы и проверили температуру в многоквартирных домах, жители которых высказывали опасения. 
«Мы прибыли в Химки проконтролировать ситуацию с отоплением и пообщаться с жителями, выслушать их пожелания, сориентировать по срокам пуска тепла. Побывали на ул. Микояна в д. 5, Чапаева в д. 10, Юбилейном проезде в д. 6 и 10. В одних квартирах подача отопления восстановлена, в других параметры пока понижены. Это будет исправлено в кратчайшие сроки», – сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
Для оперативной наладки отопительной системы в городском округе работают 15 бригад. За сутки энергетики восстановили отопление в 24 многоквартирных домах. Все запланированные мероприятия должны быть завершены в ближайшие 3-5 дней.
«Наш оперативный штаб продолжает работу. На местах восстановительных работ дежурят сотрудники администрации, которые в режиме онлайн передают нам информацию о текущей ситуации. Сейчас в округе над наладкой теплоснабжения круглосуточно трудятся 15 бригад», – рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.
«Посетили адреса, по которым были обращения жителей, на улицах Чернышевского, Зои Космодемьянской, Панфилова, Бабакина и на проспекте Мельникова. Аварии по этим адресам ресурсная организация устранит в течение суток. Параллельно управляющие организации удаляют воздух из стояков. Количество аварийных бригад по сравнению с прошлым годом выросло», – информировала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова.
 
В Химках продолжает работу горячая линия для приёма заявок по вопросам отопления: 7 (495) 793-01-01. 
 
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#евгений хромушин
#александр самарин
#дмитрий волошин
#светлана аипова
#химки
#отопительный сезон
#отопление
#теплоснабжение
#подмосковье
#московская область
#минэнерго мо
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В Подмосковье завершили сезон фонтанов и начали их консервацию
17 октября 2023, 19:43

Фото: Минблаго МО

В Московской области завершён сезон работы фонтанов. Коммунальщики приступили к их консервации на зиму, сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства региона.
Работы по консервации необходимы для защиты коммуникаций и конструкций фонтанов от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всей зимы. Специалисты сливают воду, промывают чаши, снимают насадки и устанавливают заглушки. Также проводятся продувка трубопроводов и прочистка заборных решеток. 
 
Кроме того, в фонтанах с подсветкой демонтируют светильники, а сами конструкции водных сооружений укрывают. 
 
Как напомнили в министерстве, всего в Московской области работает 241 фонтан. Самый большой расположен в городском округе Пущино. Из чаши размером 30 x 80 м бьют 85 струй. Фонтан отреставрировали в этом году.
 
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#министерство благоустройства мо
#благоустройство
#фонтан
#сезон
#подмосковье
#московская область
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Косатка из «Москвариума» готовится стать мамой
17 октября 2023, 19:32

Фото: iStock/Dave Hutchison Photography

Косатка Ная из столичного океанариума «Москвариум» должна родить детеныша в декабре, об этом сообщила главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова.
«Наша косатка Ная беременна, на сегодняшний день она находится на сроке 15 месяцев, и мы с большой долей вероятности ожидаем появление малыша во второй половине декабря», - прокомментировала ситуацию Суворова.

Ветеринар также отметила, что одиннадцатилетняя Ная забеременела естественным путем. Роды косатки с искусственных условиях - это первый, уникальный случай в нашей стране. 

Отмечается, что сотрудники океанариума трепетно следят за состоянием Наи: оказывают ей эмоционально-психологическую поддержку, обеспечивают комфортную среду обитания и даже создали для неё специальную программу по ежедневным активностям.

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#роды
#ветеринар
#москва
#животные
#детёныш
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В Гонконге школьник убежал жить в лес из-за боязни экзаменов
17 октября 2023, 19:31

Фото: istockphoto/lzf

В Гонконге школьник захотел жить в лесу из-за стресса перед экзаменами.
Asia One пишет, что 17-летний Мэтью Цанг покинул школу в полдень в начале октября, захватив с собой только деньги. Мать подростка после его пропажи обратилась в полицию и опубликовала в соцсетях пост, где просила неравнодушных присоединиться к поискам. Специалисты задействовали собак для поиска Мэтью. Парня нашли в кустах около ручья спустя неделю. Школьника доставили в больницу на вертолете.
 
По слова матери, в последнее время сын испытывал стресс и сильное давление из-за скорых экзаменов.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из Африки уже 55 лет живет в полной изоляции. Причина этого — панический страх, который он испытывает перед женщинами. 77-летний Калличе Нзамвиту еще будучи подростком понял, что он почему-то очень боится женщин. К 16 годам этот страх стал невыносимым. Каждый раз в присутствии женщины его начинала бить крупная дрожь, он испытывал крайне негативные эмоции. Тогда он решил построить вокруг своего дома огромный забор. К 22-м годам мужчина осуществил свое намерение и с тех пор не выходит за пределы ограды.

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Детский психолог Дугенцова объяснила природу подростковой агрессии

В Новосибирской области мать выгнала жить в подъезд сына-инвалида
#школьники
#дети
#школа
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Детский психолог Дугенцова объяснила природу подростковой агрессии
17 октября 2023, 19:27

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что причиной подростковой агрессии чаще всего выступает накопление и сдерживание эмоций.
«Социум требует от детей чего-то нереального: будьте послушными, не надо кричать, не надо плакать, не надо выражать свои эмоции. В итоге эмоции накапливаются, чаще всего негативные и потом они просто выходят из человека, чаще всего в агрессивном формате: это может быть крик, это может быть раздражение, драки, буллинг и т.д.» – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцева.

По её мнению, ребёнка с самого раннего возраста надо приучать к выражению и озвучиванию своих эмоций без всяких стеснений.

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#подросток
#буллинг
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#психолог
#дети
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Юрист Соловьёв: Штрафы для работников – незаконны
17 октября 2023, 19:17

Фото: istockphoto.com/Diy13

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил о незаконности любых штрафов в отношении работников.
«В ТК РФ ничего не сказано про штрафы как о виде наказания для сотрудника. Отнимать у людей деньги за опоздания, избыточное общение с коллегами и даже невыполнение всего объёма поставленных задач — незаконно. Даже если обо всем вышеперечисленном сказано в трудовом договоре, который человек подписал! Любые штрафы можно оспорить в судебном порядке», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

Он добавил, что материально работник может быть ответственен перед работодателем только в тех случаях, когда нанёс второму прямые убытки, сломав или потеряв технику или что-либо ещё, принадлежащее работодателю. И даже такой ущерб необходимо доказывать в суде.

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