В Подмосковье зарегистрирована рекордная явка на выборах

В 2023 году принято свыше 70 тысяч вызовов от жителей Подмосковья с просьбой помочь своим родным и близким, находящимся в другой области.

Для оказания своевременной и оперативной помощи в экстренных случаях, специалисты Системы-112 Московской области заключили соглашения об информационном сотрудничестве со Службами спасения близлежащих областей — Тульской, Калужской, Рязанской, Тверской, Владимирской, Ярославской и Смоленской, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Как это работает: на номер «112» обращается человек, проживающий в Подмосковье и попадает в Систему-112 Московской области, но срочная медицинская помощь требуется пожилому родственнику заявителя, проживающему в Калужской области. Оператор подмосковной Службы спасения принимает все необходимые данные — суть происшествия, адрес, контакты и через специальное программное обеспечение передает их в Систему-112 Калужской области. И уже там оперативно организовывают реагирование местных экстренных служб.

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Читайте также:

Жители Подмосковья могут сообщить о запахе газа по номеру «112».

Мобильное приложение Системы-112 поможет узнать, где находится ваш ребёнок.