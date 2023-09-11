В Подмосковье зарегистрирована рекордная явка на выборах

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«Это были особенные выборы. В них спрос был за конкретные дела и жители Подмосковья оценили успех действующей администрации во главе с Андреем Юрьевичем Воробьёвым, плюс использование новых технологий, пол миллиона человек проголосовало дистанционно, привело к явке, которая существенно превышает среднюю явку по стране», — отметил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду» 4,06%;
— Кирилл Жигарев от ЛДПР 4,82%;
— Александр Наумов от КПРФ 6,37%;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России» 83,68%.
По информации Мособлизбиркома в выборах приняли участие 60,53% жителей от общего числа избирателей.
«55% это по любым меркам очень высокая явка, которая говорит и о гражданской активности, и о гражданской ответственности. Люди заинтересованы в том, чтобы своими голосами дать наказ. 84% голосующих — это огромная явка. Чуть-чуть Андрей Юрьевич не дотянул до 50% от числа всех явившихся. Это выдающийся результат», — добавил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.С помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 88,52% жителей, подавших заявки на ДЭГ.
Голосование проходило с 8 по 10 сентября.
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