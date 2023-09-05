В Подмосковье застраховали всех работников скорой помощи

С 1 сентября для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы.
Начиная с 1 сентября 2023 года при возникновении несчастного случая с сотрудником бригады скорой медицинской помощи Подмосковья — сотруднику будет выплачена денежная компенсация, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Также, губернатор Подмосковья сообщил, что разработка функции внедрения «тревожная кнопка» на планшетах медиков находится на станции завершения. Такой кнопкой будут оснащены все бригады скорой медицинской помощи.
Андрей Воробьёв отметил, что медики нуждаются в дополнительной заботе и внимании, так как посвящают свою жизнь — спасению чужих жизней, поэтому в регионе действует множество мер социальной поддержки медицинского персонала.
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«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любою погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счёт уже идёт на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам. Это и работа на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные — об этом нам часто рассказывают на встречах сами медики. Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители. Кроме того, сейчас мы завершаем разработку функции «тревожная кнопка» на планшетах, которыми будут обеспечены все бригады СМП. В случае необходимости они смогут оперативно вызвать полицию на место», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Андрей Воробьёв отметил, что медики нуждаются в дополнительной заботе и внимании, так как посвящают свою жизнь — спасению чужих жизней, поэтому в регионе действует множество мер социальной поддержки медицинского персонала.
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Алиса Сергиенко