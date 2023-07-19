В Подмосковье завершено строительство комплекса для производства изделий из металла

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Общая площадь застройки — 2978 кв. метров. Здания №№ 4, 5 предназначены для производства фасонных и крепежных строительных изделий. Помещения оборудуют специальными станками для металлоштампа, резки и гнутья металла, детали из которого будут соединять в заготовки путем сварки или крепления. Ввод в эксплуатацию объектов поможет создать 20 рабочих мест.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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