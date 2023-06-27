В Подмосковье завершилась первая волна ямочного ремонта во дворах и внутриквартальных проездах в рамках субсидии, выделяемой Главным управлением содержания территорий из регионального бюджета, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.







«В рамках второго этапа ямочного ремонта планируется восстановить 224 021 м² асфальтового покрытия. Работы будут проводиться в 28 городских округах, в частности: более 20 тысяч квадратных метров асфальта отремонтируют в Химках и в Балашихе. Большой объем работ и у коммунальных служб Солнечногорска, Дмитровского, Электростали, Павловского Посада и Шатуры», — рассказала Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Первая волна ремонта заварилась с небольшим опережением срока.Второй этап явочного ремонта начнется в июле и планируется завершить его до октября включительно.

Дефекты дорожного покрытия, которые устранят в рамках второго этапа ремонтных работ, были оцифрованы весной. Это означает, что будут устранены все дефекты дорожного полотна, появившиеся за зимний сезон.



В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.