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В Подмосковье завершилась первая волна ямочного ремонта во дворах и внутриквартальных проездах в рамках субсидии, выделяемой Главным управлением содержания территорий из регионального бюджета, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
«В рамках второго этапа ямочного ремонта планируется восстановить 224 021 м² асфальтового покрытия. Работы будут проводиться в 28 городских округах, в частности: более 20 тысяч квадратных метров асфальта отремонтируют в Химках и в Балашихе. Большой объем работ и у коммунальных служб Солнечногорска, Дмитровского, Электростали, Павловского Посада и Шатуры», — рассказала Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
Дефекты дорожного покрытия, которые устранят в рамках второго этапа ремонтных работ, были оцифрованы весной. Это означает, что будут устранены все дефекты дорожного полотна, появившиеся за зимний сезон.
В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.
Ранее, министр транспорта Алексей Гержик отметил, что ситуация по ямочному ремонту абсолютно управляемая. Подробнее об этом читайте в нашем материале.