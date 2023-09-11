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В Подмосковье завершили обработку земель от борщевика

11 сентября 2023, 11:15
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Подмосковье на 2023 год целиком выполнен. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.

«В рамках первого этапа было обработано 20 348 га, что составляет 100% от общего плана. На втором этапе обработано свыше 20 тыс га. В следующем году стоит задача обработать 21,5 тыс га земли на каждом из этапов», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Он отметил, что обработки в этом году прошли в 48 городских округах региона. Лидерами по обработанным площадям стали Клин – 3,5 тыс га, Можайский (2 845 га) и Волоколамский (1 862 га).

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#георгий филимонов
#минсельхозпрод мо
#борщевик
#подмосковье
#московская область
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Патриарх Кирилл освятил новый благовестный колокол в Звенигороде
11 сентября 2023, 11:30

Фото: Istockphoto / AlexeyBorodin

В Саввино-Сторожевском монастыре освятили большой благовестный колокол, отлитый для монастырской звонницы в городе Тутаеве. Богослужение на монастырской площади у древнего собора Рождества Пресвятой Богородицы в честь этого события провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На освящение приехали глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, российский певец Олег Газманов и руководитель колокололитейного завода в городе Тутаеве Николай Шувалов. Этот благотворитель пожертвовал средства на изготовление точной копии колокола царя Алексея Михайловича.  
 
В России редким литейным производством колоколов занимаются всего несколько заводов. И только одному предприятию – в Тутаеве, удаётся делать колокола по старинным технологиям, которые применялись несколько веков назад. 
 
Патриарх Кирилл передал в дар Саввинской обители икону Благовещения Пресвятой Богородицы, а Иванову и Шувалову в знак благодарности преподнёс в подарок иконы преподобного Саввы Сторожевского.  
 
Оригинал колокола-благовестника был отлит по указу царя Алексея Михайловича в 1668 году мастером Александром Григорьевым. Осенью 1941 года его взорвали прямо на колокольне, когда вражеская армия подступала к Звенигороду.  Точную копию колокола весом 38 тонн установят на звоннице Саввино-Сторожвского монастыря в честь 625-летия Саввинской обители.  

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#звенигород
#патриарх кирилл
#религия
#подмосковье
#московская область
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Башни-близнецы: раскрыта теория заговора теракта в США
Теракты в США 11 сентября 2011 года: причины и последствия трагедии
11 сентября 2023, 11:07

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

11 сентября 2001 года захваченные террористами самолеты, врезались в здания башен-близнецов Всемирного торгового центра на Манхэттене. Весь мир был потрясен ужасающими кадрами. Катастрофа унесла жизни более двух тысяч человек. О причинах теракта, причастных к нему и теории заговора, расскажет редакция «Радио 1».

Теракт в США: башни-близнецы

 
Боевики террористической организации Аль-Каида* 11 сентября 2001 года нанесли удар по небоскребам Всемирного торгового центра в Манхэттене, а также по зданию штаб-квартиры Минобороны США. Еще один самолет рухнул под городом Шанксвилл в Пенсильвании. Теракт унес жизни тысячи человек, став самым крупным в истории.

Страшная катастрофа состояла из серии терактов. Боевики разделились на несколько групп, они захватили четыре лайнера с пассажирами, ворвавшись в кабины пилотов. В течение нескольких минут, один за другим, самолеты врезались в башни-близнецы. Менее чем за два часа, от сильнейших повреждений и пожаров здания полностью обрушились. Третьей целью боевиков стал Пентагон. Четвертой цели террористы не достигли. Выжившие члены экипажа и пассажиры борта пытались взять управление над самолетом и обезвредить террористов. Однако, в ходе противостояний на борту, лайнер рухнул на поле близ Шанксвилла. По мнению специалистов, четвертая группа боевиков летела к зданию Капитолия в Вашингтоне.

Причины теракта


Расследование установило, что организатором терактов стал глава террористической организации Усама бен Ладен. Он подготовил серию взрывов совместно с радикалом Халидом Шейхом Мохаммедом. По словам организаторов преступления, ими двигали мотивы мести за агрессивную внешнюю политику США и поддержку Израиля.

Медведев предрек США новую версию теракта 11 сентября
Медведев предрек США новую версию теракта 11 сентября

Теория заговора


После завершения расследования, стали распространяться данные, якобы свидетельствовавшие о тайных контактах семей бен Ладена и Джорджа Буша. По неподтвержденным данным, администрация президента Буша-младшего была в сговоре с разведкой Саудовской Аравии, которая и тренировала будущих исполнителей теракта 11 сентября. Версия не является официальной, но широко распространена среди экспертов и политологов США.

Жертвы


В результате серии терактов, погибли 2977 человек, из пассажиров и членов экипажа, которые находились на бортах самолетов, никто не выжил. На четырех лайнерах находилось 19 смертников. Больше всего жертв пришлось на башни-близнецы Нью-Йорка: внутри 110-этажных небоскребов высотой 417 и 415 метров находилось примерно 17,4 тысячи человек. 
На территории Пентагона погибли 125 человек.

Последствия


Последствия наступили не только экономические, но и экологические. Завалы удалось разобрать только по истечении восьми месяцев. После крушения башен-близнецов, образовались тонны токсичного мусора, и специалисты, которые занимались восстановительными работами на местах крушения, серьезно заболевали. На экономическую сферу оказало влияние закрытие фондовых бирж, которые возобновили работу через несколько недель после трагедии.

Мемориал памяти на месте башен-близнецов


11 сентября в 2011 году на месте разрушения башен-близнецов открыли Национальный мемориал и музей. Сейчас там расположены мемориальные бассейны, а на их парапетах высечены имена всех погибших в результате теракта.


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*Террористическая организация, запрещенная в России
#самолет
#сша
#теракт
#мемориал
#катастрофа
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Стоит отказаться от диет: гороскоп с 11 по 17 сентября
11 сентября 2023, 11:04

Фото: iStock/sarayut

На текущей неделе в вопросах здоровья важен полноценный рацион питания, нужно отказаться от диет, а на спортивных тренировках лучше снизить нагрузку. Об этом специально для «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Он также отметила, что в деловой сфере прояснятся важные моменты и появятся новые перспективы. При этом в любви нужно постараться сохранить баланс и гармонию.
 
 
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овен будет стремиться к сотрудничеству. На выходных ему захочется общения с друзьями и веселья.
 
Телец почувствует прилив энергии. Он сможет добиться желаемого и осуществить давнюю мечту.
 
Близнецам надо быть наблюдательными и анализировать все, что происходит вокруг.  Внимание к мельчайшим деталям поспособствует в решении крупных вопросов.
 
Раку на этой неделе нужно следить за здоровьем, беречь себя и не переживать лишний раз.
 
Льву лучше исключить мечтательность, прислушаться к логике и быть надёжным.
 
Деву будет переполнять хорошее настроение и положительные эмоции. Счастье и радость наполнит её сердце.
 
Весы обретут большую уверенность. Окружающие поддержат начинания и будут доброжелательны.
 
Скорпиону благоприятно флиртовать и проявить романтический настрой. Ему полезно уделить время творчеству и любимому делу, хобби.
 
У Стрельца ожидается прибыль. Добавятся новые источники дохода. Хорошо дарить близким подарки и помогать.
 
Козерогу полезно учиться, он сможет освоить много информации и с пользой применить новые навыки. Среди недели ему лучше отдохнуть, не дожидаясь выходных.
 
Водолей выстроит более доверительные отношения с родными и близкими. Он будет тонко воспринимать все происходящее. Значимой станет духовная сторона жизни.
 
Рыбам надо обратить внимание на сны. Они могут быть вещими. Благоприятно отдыхать на природе, слушать расслабляющую музыку, читать любимые книги.

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#эмоции
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В подмосковной Дубне планируют создать ЦОД Wildberries
11 сентября 2023, 10:56

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

В особой экономической зоне «Дубна» в одноимённом городском округе подписано соглашение о строительстве центра обработки данных компании Wildberries.

Инвестором проекта является компания Wildberries, инвестиции которой составят порядка 6,5 миллиардов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания планирует построить ЦОД мощностью 8 мегаватт. Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов», – отметила сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Все доступные предложения для предпринимателей, меры поддержки и другая информация о бизнесе размещена на Инвестиционном портале Подмосковья. 

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В России резко увеличилось число вакансий с гибридным графиком
11 сентября 2023, 10:31

Фото: iStock/Oleksii Didok

Удаленный формат работы — «наследие» периода пандемии COVID-19, появившееся в силу обстоятельств и, затем, прочно укоренившееся в главных трендах рынка труда последних лет. Однако все больше компаний отказываются от удаленного вида занятости в пользу гибридного и полного, поскольку считают его более эффективным. Общее число вакансий, предполагающих удаленную работу в начале осени 2023 года к году сократилось на 46%, а предложения о работе с гибридным форматом занятости стало в 2,4 раза больше. Об этом «Радио 1» сообщили аналитики сервиса Авито Работа.
Так, в начале осени 2023 года в сравнении с тем же периодом в прошлом году в среднем в два раза уменьшилось количество предложений с удаленным форматом занятости в секторах банкинга, бухгалтерии, маркетинга, рекламы и PR, продаж и юриспруденции. В 1,8 раза произошло сокращение в сферах IT и администрирования. Почти во всех вышеперечисленных сегментах дистанционная работа может осуществляться без каких-либо ограничений, однако число вакансий от прямых работодателей уменьшается.

«Рост интереса работодателей к формату работы, предполагающему присутствие в офисе, также можно отметить в сферах управления персоналом (в 1,7 раз) и страхования (в 1,7 раз), а также в сегменте искусств и развлечений — 1,4 раза. При этом небольшой прирост количества удаленных вакансий можно отметить в сфере образования и науки — в 1,3 раза. Удаленный формат работы был невероятно актуален в 2020-2022 годах, так как он обеспечивал соблюдение мер эпидемической безопасности практически без вреда для эффективности компаний. Сейчас острая необходимость в нем прошла, но появилась потребность со стороны работников. Многие сотрудники не готовы возвращаться в офис, поэтому все больше распространяется гибридный вид работы, позволяющий не только оставаться продуктивным и общаться с коллективом, но и периодически менять обстановку и экономить временные ресурсы»‎, — отметил директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

За последний год количество вакансий, предполагающих совмещение удаленного и офисного формата работы, стало в 2,4 раза больше. Однако не только работодатели начали активнее переключать внимание на гибридную форму. В сентябре 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, соискатели стали больше интересоваться вакансиями, сочетающими в себе преимущества офисной и удаленной занятости. Так, представители сферы управления персоналом в 1,8 раза чаще стали откликаться на вакансии со смешанной формой занятости, а сегмента банкинга — в 1,5 раза.

Также стоит отметить прирост в 1,3 раза в администрировании и консультировании. Самыми требовательными с точки зрения перехода на постоянное посещение офиса оказались работодатели в IT-сфере, где прирост вакансий именно с очным присутствием сотрудников составил почти 4 раза. За ними идет сегмент управления персоналом с увеличением вакансий с обязательным пребыванием в офисе в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом. Немного позади представители сферы искусства, а также маркетинга, рекламы и PR — 3 раза.

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#эксперт
#работа
#вакансии
#зарплаты
#работники
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Стало известно, когда в России откроются магазины Decathlon
Магазины Decathlon откроются в России до конца 2023 года
11 сентября 2023, 10:22

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

После завершения сделки по продаже активов новому владельцу, магазины спортивных товаров Decathlon откроются к концу года. Об этом заявляет заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов во время проведения Восточного экономического форума.

«До конца этого года магазины Decathlon будут открываться», — сообщил Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
Организация уже внесла обязательный взнос в бюджет, сделка по передаче магазинов новому владельцу одобрена правительственной комиссией и считается завершенной. Он также добавил, что найти покупателей компании Adidas на сегодняшний день не удалось.  Евтухов добавил, что большинство договоров по продаже российских активов допускают возвращение на российский рынок.

Напомним, что после начала СВО на Украине компания Decathlon закрыла магазины и остановила продажи. 

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#магазины
#сделки
#компании
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Мурашко: РФ преодолела распространенную в 90-е годы «моду на алкогольный разгул»
11 сентября 2023, 10:14

Фото: сайт Кремля

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в РФ удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул», которая была популярна в 1990-е годы. Об этом сообщает РБК.
Сообщается, что потребление алкоголя в РФ на душу населения сократилось в прошлом году почти на 5% в сравнении с 2019 годом. По словам Мурашко, в 2019 году на одного человека в год приходилось 9,06 л этанола, в 2021 году этот показатель составлял 8,82 л, в 2022 году — 8,62 л. Отмечается, что пятнадцать лет назад данный показатель был равен 18 литрам на человека в год.

Министр подчеркнул, что снижение показателей потребления алкоголя связано с «последовательной политикой, направленной на снижение пагубного потребления алкоголя».

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#алкоголь
#нарколог
#министр
#снижение
#рф
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Глава Мособлдумы Брынцалов считает победу Воробьёва на выборах результатом доверия жителей
11 сентября 2023, 09:56

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

По предварительным итогам голосования, на выборах губернатора Московской области одержала победу партия «Единая Россия» с кандидатом Андреем Воробьёвым, который получил 83% голосов от жителей региона.
Секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов назвал такой результат выборов закономерным, сообщает «Радио 1» пресс-служба партии. 
«Андрей Воробьёв всегда говорит: «житель — главный». Именно от инициатив и наказов наших жителей начинаются все преобразования, будь то строительство крупного инфраструктурного объекта или установка детской площадки во дворе. С 2012 года построены уже сотни объектов: школ, детских садов, поликлиник, домов культуры, тысячи дворов получили обновление, в десятках тысяч подъездов и домов проведён капитальный ремонт. Люди видят, как их города меняются, становятся комфортнее и безопаснее, и отдали свои голоса тому, в ком уверены», — отметил Игорь Брынцалов.
В рамках предвыборной кампании, Андрей Воробьёв проводил встречи с жителями, со старостами, виделся с трудовыми коллективами. В ходе этих встреч жители Подмосковья рассказывали губернатору о вопрсосах, которые необходимо решить в муниципалитете. По итогам встреч собраны более тысячи предложений и просьб, которые вошли в программу партии, и большинство из которых уже выполнены. В Московской области вводятся новые меры поддержки граждан, улучшаются жилищные условия, строятся парки и лесопарки, идёт строительство социально-важных объектов. 

Явка избирателей на участки достаточно высокая и составила 55%. Игорь Брынцалов отметил, что высокая явка показывает участие жителей в жизни региона и показывает их активность.

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#служба
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В Московской области ожидается повышенная пожарная опасность
11 сентября 2023, 09:37

Фото: istockphoto / Олег Копьёв

Комитет лесного хозяйства Московской области прогнозирует повышенную пожарную опасность на землях лесного фонда Подмосковья в ближайшее время.

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, что в период с 8 по 10 сентября на землях лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано.

В понедельник, 11 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс,  в Бородинском и Волоколамском лесничествах — II класс, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности.

Во вторник, 12 сентября на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В среду, 13 сентября на большей части территории подмосковного региона прогнозируется III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах  — IV класс, в Бородинском, Волоколамском, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

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