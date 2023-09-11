В Подмосковье завершили обработку земель от борщевика

Фото: Фотобанк МО
«В рамках первого этапа было обработано 20 348 га, что составляет 100% от общего плана. На втором этапе обработано свыше 20 тыс га. В следующем году стоит задача обработать 21,5 тыс га земли на каждом из этапов», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Он отметил, что обработки в этом году прошли в 48 городских округах региона. Лидерами по обработанным площадям стали Клин – 3,5 тыс га, Можайский (2 845 га) и Волоколамский (1 862 га).
Читайте также:
Завершается ликвидация борщевика вдоль дорог Подмосковья
Из борщевика Сосновского будут изготавливать стройматериалы
Эксперт Кузьмич дал рекомендации по борьбе с борщевиком