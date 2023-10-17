В Подмосковье завершили сезон фонтанов и начали их консервацию

Фото: Минблаго МО
В Московской области завершён сезон работы фонтанов. Коммунальщики приступили к их консервации на зиму, сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства региона.
Работы по консервации необходимы для защиты коммуникаций и конструкций фонтанов от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всей зимы. Специалисты сливают воду, промывают чаши, снимают насадки и устанавливают заглушки. Также проводятся продувка трубопроводов и прочистка заборных решеток.
Кроме того, в фонтанах с подсветкой демонтируют светильники, а сами конструкции водных сооружений укрывают.
Как напомнили в министерстве, всего в Московской области работает 241 фонтан. Самый большой расположен в городском округе Пущино. Из чаши размером 30 x 80 м бьют 85 струй. Фонтан отреставрировали в этом году.
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Лора Луганская