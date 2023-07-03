В Подмосковье завершился основной период проведения ЕГЭ

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Основной период проведения единого государственного экзамена завершился 1 июля, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Все зафиксированные нарушения находились на особом контроле министерства образования Подмосковья и регионального Рособрнадзора.
Для увеличения охвата онлайн-наблюдения за ходом государственного экзамена через портал smotriege.ru, было дополнительно открыто 25 филиалов ситуационного центра в городских округах региона и два центра открыли на на базе региональных вузов.
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