В Подмосковье завершился второй день голосования

Фото: Мособлизбирком
В Московской области завершился второй день выборов губернатора и дополнительных выборов депутата областной думы по одномандатному округу в Пушкино. Кроме того, в 10 округах выбирают депутатов местных Советов.
На второй день голосования, 9 сентября, по последним данным в Подмосковье проголосовали 1 миллион 857 тысяч 609 человек на избирательных участках, что составляет 33,31% от числа избирателей, внесенных в список голосования. При этом еще 348 тысяч 661 избиратель сделал свой выбор онлайн.
В этом году на избирательных участках впервые задействована система видеонаблюдения «Безопасный регион». Она позволяет обеспечить прямой мониторинг ситуации не только непосредственно в местах голосования, но на прилегающих территориях. Абсолютно все избирательные участки в Московской области оборудованы средствами видеофиксации.
Также на выборах в Подмосковье работают 19 тысяч 960 общественных наблюдателей. Всего, по последним данным, на горячую линию поступило 12 сообщений о нарушениях. По всем была проведена соответствующая проверка, данные не подтвердились. Охрану порядка на подмосковных избирательных участках обеспечивают около 13 тысяч полицейских.
10 сентября в регионе пройдет завершающий день голосования. Участки откроют свои двери для избирателей в 08.00 и будут работать до 20.00. Результаты голосования будут известны на следующей неделе после подсчета всех голосов.
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В этом году на избирательных участках впервые задействована система видеонаблюдения «Безопасный регион». Она позволяет обеспечить прямой мониторинг ситуации не только непосредственно в местах голосования, но на прилегающих территориях. Абсолютно все избирательные участки в Московской области оборудованы средствами видеофиксации.
10 сентября в регионе пройдет завершающий день голосования. Участки откроют свои двери для избирателей в 08.00 и будут работать до 20.00. Результаты голосования будут известны на следующей неделе после подсчета всех голосов.
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Элина Позднякова