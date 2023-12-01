В Подмосковье завершён почти 10-летний жилой проект застройщика-банкрота «СУ-155»

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В Звенигороде ввели в эксплуатацию последние три жилых корпуса жилого комплекса «Восточный», заявил вице-премьер, председатель наблюдательного совета «Фонда развития территорий». Марат Хуснуллин. Этот ЖК ещё в 2014 году начинал возводить застройщик «СУ-155».
«Завершили историю ещё одного проекта-долгостроя в Московской области. Три дома в Звенигороде, которые начинало строить «СУ-155», введены в эксплуатацию. Квартиры получат 760 пострадавших дольщиков», – сказал Хуснуллин.ЖК «Восточный» передали в управление ФРТ в 2020 году после банкротства застройщика. К этому времени в жилом комплексе не были построены четыре корпуса. Из них по одному наблюдательный совет фонда решил выплатить дольщикам компенсации, а оставшиеся три достроить.
Информацию о завершении строительства ЖК «Восточный» подтвердили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
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