В Подмосковье жителям расскажут о возможностях социального обслуживания

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В среду, 20 сентября, в 16:00 в ютуб-канале Министерства социального развития Московской области пройдет прямой эфир по теме социального обслуживания в Подмосковье: инвалидность, путёвки в санаторий, социальное обслуживание и активное долголетие.
На вопросы жителей будет отвечать Евгений Ермилов, который является начальником управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Министерства социального развития Московской области.
Вопросы по темам, которые будут освещены в прямом эфире, можно задать на почту: SafronovaPoB@mosreg.ru. Все вопросы будут структурированы и каждый житель получит свой ответ.
Прямой эфир будет доступен по ссылке.
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