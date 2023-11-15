В подмосковных Химках ремонтники монтируют резервный трубопровод

Обручальное кольцо на свадьбе обязательно должно принадлежать жениху или невесте. Нежелательно использовать для церемонии чужое украшение, даже если оно досталось по наследству, сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области. Там рассказали о приметах, связанных с обручальными кольцами.