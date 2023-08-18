В Подмосковных лесах на 40% от плана завершены работы по скашиванию борщевика Сосновского

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
«На сегодняшний день площадь, пройденная работами, составила 313 га или 40% от плановых показателей. Скашивание проводится с учетом новых площадей, которые были добавлены в Реестр по обращениям жителей», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Обработка территории 4 лесничеств завершена на 100%: Егорьевское лесничество, Луховицкое, Орехово-Зуевское и Шатурском.
Леса Московской области — защитные. В них запрещается применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком Сосновского используется механический метод — окашивание.
Борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.
Борщевик Сосновского — быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги.
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