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В Подмосковных лесах на 40% от плана завершены работы по скашиванию борщевика Сосновского

18 августа 2023, 15:48

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Работы по борьбе с ядовитым растением ​в рамках ​третьего этапа продолжаются на протяжении трёх недель.
«На сегодняшний день площадь, пройденная работами, составила 313 га или 40% от плановых показателей. Скашивание проводится с учетом новых площадей, которые были добавлены в Реестр по обращениям жителей», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Обработка территории 4 лесничеств завершена на 100%: Егорьевское лесничество, Луховицкое, Орехово-Зуевское и Шатурском.


Леса Московской области — защитные. В них запрещается применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком Сосновского используется механический метод — окашивание.

Борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.

Борщевик Сосновского — быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги.

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Из борщевика Сосновского будут изготавливать стройматериалы.

Эксперт Кузьмич дал рекомендации по борьбе с борщевиком.

Профессор Воробьёв: «Все травы настолько же полезны, насколько смертельно опасны».
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#георгий филимонов
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Подмосковный Минтранс призывает водителей быть очень внимательными при ухудшении погодных условий
18 августа 2023, 18:04

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В пятницу, 18 августа, в Москве ожидаются гроза, град и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Местами в Подмосковье сегодня идёт дождь, возможна гроза. В течение дня ветер усилится до 15 м/с. 

При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

Несколько правил безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий:
— быть предельно внимательным при опережении крупногабаритного транспорта, ведь поток воды из-под колёс от них сильно ограничивает видимость;
— установить дворники на максимальную частоту работы;
— включать кондиционер. Он позволит избежать запотевания стёкол;
— не парковаться у шатких конструкций и под деревьями;
— не останавливаться на обочинах.

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#машины
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Первый в России факультет технологий БПЛА появится в «Cинергии»
18 августа 2023, 17:58

Фото: iStock/akiyoko

Первый в России факультет беспилотных технологий появится в университете «Cинергия». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Отмечается, что поступить на этот факультет можно уже в этом году. В вузе отметили, что на новом факультете будут готовить специалистов в области управления и обслуживания беспилотных авиационных систем. 

Сообщается, что партнерами образовательной программы станут инновационный центр «Сколково», научно-производственное объединение «Беспилотные летательные аппараты», образовательный комплекс «Техноград» и другие.

Напомним, на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» гостям продемонстрировали новый беспилотный летательный аппарат «Шершень» — так называемый «летающий бинокль», который может успешно использоваться для воздушной и артиллерийской разведки в зоне спецоперации. 

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#дрон
#фото
#законопроект
#путин
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Назван самый лучший корм для уличных птиц
Технолог Андреанова рекомендовала кормить птиц зерном и семечками
18 августа 2023, 17:53

Фото: istockphoto.com/Natalya Vilman

Специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова назвала лучшим кормом для уличных птиц зерно, а также семечки.
«Зимой пернатые любят неочищенные, нежареные и несоленые семена подсолнечника, когда им нужна энергия. Мелких лесных птиц, которые не справятся с подсолнечной лузгой, можно кормить очищенными семенами. Голубям и уткам подойдет зерно пшеницы, ячменя или овса — там много углеводов и белков», — пояснила в беседе с NEWS.ru Андреанова.

Она добавила, что в зоомагазинах также можно найти подходящие для птиц комбикормов, но они дороже по цене.

До этого сообщалось, что в Московской области начали проводить профилактику распространения высокопатогенного гриппа птиц. Подмосковное Минэкологии включилось в месячник «Чайка», который проходит по инициативе Минсельхоза России. Как отметили в экологическом ведомстве, в стране осложнилась обстановка из-за роста популяции и заболеваемости чаек.

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#зерно
#семена
#птицы
#животные
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В Подмосковье стартует пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами
18 августа 2023, 17:49

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Проект долговременного ухода за пожилыми и инвалидами запустят в сентябре 2023 года.

Запуск проекта пройдет в Воскресенке, Долгопрудном, Егорьевске, Лобне, Мытищах и Орехово-Зуеве, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Порядка 500 человек будут осуществлять уход за пожилыми людьми и инвалидами. Каждый из помощников пройдет специализированное обучение. 

«Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому, без оформления в социальный центр. Семьи смогут оказывать помощь близким самостоятельно, а если родственников нет, мы закрепим помощника», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Помимо проекта по долговременному уходу,в учрежденияхсоцобслуживания доступен прокат технических средств реабилитации.

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#служба
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Продюсер Шеленговский раскрыл, как российским видеоиграм добиться успеха за рубежом
Продюсер Шеленговский: «Нашим игроделам придётся добавлять персонажей-иностранцев»
18 августа 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/Arsenii Palivoda

Продюсер Павел Шеленговский заявил, что для успеха за рубежом видеоиграм отечественного производства не хватает персонажей-иностранцев.
«Нашим игроделам придётся в тех же стрелялках или стратегиях добавлять персонажей-иностранцев. Например, китайцев, иранцев, даже американцев. Геймеры за рубежом будут им сопереживать, особенно если местом действия станет их родина, которую нужно защищать», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеленговский.

Кроме того, популярности игр также способствует запоминающийся яркий саундтрек.

Специалист запомнил, что за пределами нашей страны уже известны такие российские игры, как War Thunder, MMO RPG «Аллоды Онлайн», Escape from Tarkov и т.д.

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#страны
#игры
#технологии
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В Кашире в этом году установят 10 детских площадок
18 августа 2023, 17:37

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

В этом году в городском округе Кашира по программе модернизации установят 10 детских площадок. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Шувалов. Вместе с жителями деревни Базарово он принял участие в открытии детской площадки на улице Центральной.
«Красочный игровой городок выполнен в морской стилистике. Для детворы установили игровой и спортивный комплексы, горку, качели и качалки. Обустроено уличное освещение, уложено безопасное покрытие. Всего в этом году установят 10 площадок. Каждая станет местом притяжения для юных каширян», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что задача, которую ставит губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв – делать комфортнее улицы, дворы и общественные пространства региона. И сельская местность, как и городская, является приоритетным направлением развития. 

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#кашира
#детская площадка
#московская область
#подмосковье
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У станции Зеленоград-Крюково изменилось место посадки пассажиров
18 августа 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупреждает об изменении места посадки пассажиров у станции Зеленоград-Крюково.

Вблизи станции Зеленоград-Крюково появилось 5 новых остановок в связи с запуском МЦД-3 у станции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Через 2 из 5 новых остановок, расположенных у выхода № 7, будут проходить семь областных автобусных маршрутов:  

—№ 127;

—№ 390;

—№ 476;

—№ 493;

—№ 128к;

—№ 312;

—№ 377.

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#мцд
#зеленоград
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#регионы
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#станции
#путин
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Сотрудников «Вечерней Москвы» удостоили госнаград
18 августа 2023, 17:26

Фото: istockphoto.com/olegback

Сотрудники издания «Вечерняя Москва» получили награды за заслуги в развитии средств массовой информации в виде медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Отмечается, что награждены были заместитель главного редактора, руководитель группы выпуска Сергей Серков, руководитель фотослужбы Игорь Ивандиков, заместитель генерального директора по общим вопросам Владимир Манжула, заместитель генерального директора Анна Новикова и обозреватель Екатерина Рощина.

«Это оценка труда не только отдельно взятых сотрудников, но и всего коллектива. В этом году «Вечерка» отмечает своё столетие. Мы стараемся встретить его достойно», — сказал главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.

Дор этого рекорд России по самому продолжительному марафону интервью с одним ведущим в прямом эфире Кристиной Никитиной, который продлился 24 часа, был установлен «Радио 1» совместно с «Нестеренко центр» и был приурочен к Дню рождения подмосковного радиовещания.

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#награда
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30 тыс подмосковных домов до конца года охватит программа социальной газификации
18 августа 2023, 17:25

Фото: Минэнерго МО

В Подмосковье с начала года в рамках программы «Социальная газификация» к центральному газоснабжению подключил 19 тыс домов. Газ получили более 45 тыс жителей региона, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области. Всего в рамках программы построено более 4 тыс новых газопроводов.
Догазификация по этой программе предусматривает бесплатное подведение трубы к границе земельного участка. Чтобы провести газ внутри участка, необходимо заключить договор с Мособлгазом. Предварительно рассчитать стоимость работ на территории участка можно с помощью калькулятора. 
 
Всего в этом году будет подключено к газу 30 тыс домов, отметили в министерстве
 
В Министерстве энергетики региона напомнили, что для заключения договора на подключение к газу не обязательно ехать в офис. Это можно сделать в онлайн-формате следующим образом, подать заявку на «Социальную газификацию».

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#московская область
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