В подмосковных лесах началась осенняя миграция гадюк

Фото: Комлесхоз МО
«Змеи – существа хладнокровные. Колебание температур может сбивать их с толку и вынуждать совершать миграции. С наступлением холодов змеи собираются в укрытия, сплетаются в клубки и впадают в зимнюю спячку. В таком состоянии у них замедляются все жизненно важные процессы. В одном укрытии может собраться от нескольких десятков до сотен змей», – рассказали в ведомстве.
В Московской области гадюки занесены в Красную книгу, и убивать их нельзя.
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