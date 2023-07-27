В подмосковных лесах создали около 270 новых мест для отдыха

Гостиничный комплекс LeePrime spa resort Volkovo 4* почти на 400 номеров построят в Одинцовском городском округе.

Застройщиком проекта выступает ООО «Стройинжиниринг». Инвестиции застройщика в проект составят порядка 3,5 миллиардов рублей. Строительство будет осуществляться на земельном участке площадью 12 га в районе деревни Волково.

Строительства объекта будут сопровождать сотрудники регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Компания планирует построить гостиничный комплекс на 375 номеров, рассчитанный на прием до 800 посетителей. Общая площадь составит более 24 тыс. кв. метров», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Реализация проекта принесет 500 новых рабочих мест в округе.

Завершение строительства намечается на 2026 год.

Гостиничный комплекс будет подразумевать круглогодичный загородный подмосковный курорт для индивидуального или семейного отдыха. В нем оборудуют: рестораны, игровые для детей, СПА, спортивные площадки, бассейн под открытым небом, джакузи, зоны для переговоров и многое другое.

Особенностью комплекса станут бассейны с водой из пяти морей мира. Специалисты создадут уникальную формулу минерализации воды, которая будут идентична химическому составу воды из пяти морей.

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