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В подмосковных лесах создали около 270 новых мест для отдыха

27 июля 2023, 14:10

Фото: Istockphoto / Mikhail Konoplev

В лесах Московской области с начала года установили около 270 мест отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«В Московской области ежегодно устанавливаются новые и ремонтируются существующие места отдыха. Работы проводятся для безопасности граждан и снижения числа стихийных мест отдыха, соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. В этом году специалисты Комлесхоза установили 269 новых мест отдыха для граждан», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что больше всего таких мест отдыха – на территории Клинского, Наро-Фоминского и Ступинского лесничеств.

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#лес
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#подмосковье
#московская область
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Мосгорсуд приговорил к 9 годам колонии арбитражную судью
Арбитражная судья Елена Кондрат приговорена к 9 годам заключения за коррупцию
27 июля 2023, 14:12

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд приговорил арбитражную судью Елену Кондрат к 9 годам лишения свободы по громкому делу о коррупции.
За вознаграждение, бывшая судья, просила одну из своих коллег не привлекать к ответственности фигурантов дела. Коллега судьи обратилась в правоохранительные органы и рассказала о просьбе Кондрат.

После возбуждения уголовного дела, судья некоторое время скрывалась от следствия и была объявлена в федеральный розыск.  Отмечается, что сторона обвинения запрашивала для подсудимой 11, 5 лет лишения свободы, но суд решил назначить женщине 9 лет колонии.

Свою вину бывшая сотрудница Арбитражного суда не признала. 

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#суд
#приговор
#москва
#коррупция
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В профсоюзе полиции обвинили МВД в некачественной работе с подростками
В профсоюзе полиции объяснили рост диверсий среди подростков
27 июля 2023, 14:10

Фото: IStock/Dzurag

Подростки в России стали чаще принимать участие в подготовке диверсий. По данным МВД, в 1,5 раза увеличилось число особо тяжких преступлений, в числе которых сбыт наркотиков через закладки, диверсии и насилие.
Председатель московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил, что МВД само виновато в таких показателях. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что представители ведомства не проводят профилактических мероприятий и мало работают со школьниками. По его словам, представители профсоюза предлагали МВД методику по предотвращению случаев терроризма среди детей, однако в министерстве отказались от неё.

«Нужно работать в школах, с детьми, чтобы подростков не нанимали для устраивания террористических атак. В МВД есть служба по делам несовершеннолетних, она должна в первую очередь работать со школьниками, осуществлять профилактику. А они работают, когда кто-то что-то нарушил. А вот именно профилактикой, чтобы нормально читать лекции, разговаривать, объяснять, — у нас такого нет», — сказал Михаил Пашкин.
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#подросток
#мвд
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Патриарх Кирилл забыл, как зовут Путина
Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем
27 июля 2023, 13:40

Фото: kremlin.ru

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл назвал президента РФ Путина Владимиром Васильевичем, видео разместил у себя канал «Пул N3».
Глава РПЦ выступил на полях саммита Россия-Африка.  

«Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич…», - сказал патриарх Кирилл.  

Однако, священнослужитель сразу же заметил свою оговорку. «Владимир Владимирович», - поправился он.  

Сам российский лидер, услышав, как его называют Васильевичем, ничего не сказал, и только по-доброму улыбнулся.  

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#патриарх кирилл
#саммит
#африка
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В Дубне прошла благотворительная акция «Zaщитникам с любовью»
27 июля 2023, 13:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Благотворительная акция «Zaщитникам с любовью» состоялась в Дубне в День города по инициативе Дубненского отделения «Союза женщин России».
В рамках благотворительной акции проходил сбор гуманитарной помощи для последующей отправки в зону проведения специальной военной операции, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Акция проходила в День города, поэтому для гостей подготовили концертную программу, в которой приняли участие артисты из Дубны. 
«Думаю, что все мы понимаем: дубненцы сегодня — это не только сотрудники градообразующих предприятий, успешные предприниматели, представители разных профессий. Наши земляки находятся на передовой, защищая Родину и свой любимый город. И надо поддерживать наших ребят, помогать всеми возможными способами. В первую очередь – отправляя гуманитарные грузы», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
Также, гостей праздника угощали соладтской кашей с тушёнкой на полевой кухне. 


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#благотворительная акция
#сво
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В Одинцовском округе построят гостиничный комплекс за 3,5 млрд рублей
27 июля 2023, 13:15

Фото: istockphoto / Sviatlana Barchan

Гостиничный комплекс LeePrime spa resort Volkovo 4* почти на 400 номеров построят в Одинцовском городском округе.

Застройщиком проекта выступает ООО «Стройинжиниринг». Инвестиции застройщика в проект составят порядка 3,5 миллиардов рублей. Строительство будет осуществляться на земельном участке площадью 12 га в районе деревни Волково. 

Строительства объекта будут сопровождать сотрудники регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Компания планирует построить гостиничный комплекс на 375 номеров, рассчитанный на прием до 800 посетителей. Общая площадь составит более 24 тыс. кв. метров», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Реализация проекта принесет 500 новых рабочих мест в округе.

Завершение строительства намечается на 2026 год. 

Гостиничный комплекс будет подразумевать круглогодичный загородный подмосковный курорт для индивидуального или семейного отдыха. В нем оборудуют: рестораны, игровые для детей, СПА, спортивные площадки, бассейн под открытым небом, джакузи, зоны для переговоров и многое другое.

Особенностью комплекса станут бассейны с водой из пяти морей мира. Специалисты создадут уникальную формулу минерализации воды, которая будут идентична химическому составу воды из пяти морей.

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Елена Исинбаева исключена из центрального штаба Народного фронта
27 июля 2023, 12:48

Фото: сайт Кремля

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева выведена из состава центрального штаба Народного фронта. Это решение было принято на заседании штаба заочным голосованием.
Как сообщил ТАСС источник в движении, одним из мотивов решения об исключении Елены Исинбаевой из состава центрального штаба организации было то, что бывшая спортсменка долгое время не принимала участия в работе Народного фронта и его штаба.

Напомним, ранее Исинбаева назвала чисто «номинальным» воинское звание, присвоенное ей в то время, когда она тренировалась и выступала за ЦСКА. Такое заявление вызвало резко отрицательную реакцию министра спорта России Олега Матыцина, который назвал недопустимым такое отношение к воинскому званию.

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#заявление
#елена исинбаева
#онф
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На 85-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Дробышева
27 июля 2023, 12:40

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Минувшей ночью в 84 года ушла из жизни народная артистка России Нина Дробышева. О ее кончине сообщили в Театре Моссовета.
«Сегодня ночью не стало народной артистки России, уникальной творческой личности Нины Ивановны Дробышевой. Потеря невосполнима. Скорбим. Соболезнуем родным и близким», - говорится в Telegram-канале театра.
В сообщении также отметили масштаб таланта Дробышевой. Её работы стали легендарными и вошли в историю отечественного театра, а ее роли на экране навсегда останутся в «золотом фонде» кинематографа. 

Дата и место прощальной церемонии с Ниной Дробышевой будет объявлена отдельно.


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Россиянам рассказали, как получить компенсацию за поломку машины из-за дождей
Автоюрист Трошанов рассказал, куда обращаться если машина сломалась после ливня
27 июля 2023, 12:38

Фото: IStock/Omnesolum

Половина Центральной России оказалась под водой. 26 июля в нескольких городах прошёл мощный ливень. В частности, в Москве, из-за засорившихся ливнёвок машины фактически плавали по дорогам.
Автоюрист Антон Трошанов объяснил «Радио 1», что в подобных случаях автомобилисты могут требовать компенсации за причинённый ущерб. Однако прежде нужно выяснить, виноваты ли в этом коммунальщики.
«Если это был глобальный катаклизм, ураган, цунами, то в таком случае никто не несёт ответственность. Если в рамках проведённого расследования по факту вашего ущерба выяснится, что из-за плохой работы коммунальных служб, из-за предварительно неподготовленной инфраструктуры пострадало ваше имущество, то вы имеете право требовать возмещение ущерба, причинённого вам действиями третьих лиц», — сказал Антон Трошанов.
По словам юриста, чтобы доказать в суде свою правоту автомобилист должен зафиксировать повреждения, а также вызвать полицейского.   
«Вам необходимо собрать доказательства в виде фотографий, объяснений участников, показаний свидетелей, видеозаписей, следов. Первым делом надо вызвать участкового уполномоченного, который зафиксирует наличие ущерба и обстоятельств. Он же проводит проверку. Но даже если в рамках проверки он не нашёл виновных лиц в правонарушении и ли преступлении, он хотя бы зафиксировал факт, обозначил время, место и обстоятельства», — отметил юрист.
Антон Трошанов добавил, что доказать некачественную работу ливневых канализаций сложно, поскольку иногда городские власти не могут предугадать масштаб погодных катаклизмов.
«Никто не может предугадать, сколько выпадет осадков. Если выпало больше нормы, и эксперты, синоптики говорят, что не предполагали такого, тогда это действия непреодолимой силы», — заключил специалист. 
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Юрист Толмачёв объяснил, кто виноват в протечке крыши после дождя
27 июля 2023, 12:07

Фото: IStock/Liudmila Chernetska

Уже второй раз за последнюю неделю на Москву обрушился тропический ливень. Вечером 26 июля местные жители публиковали в соцсетях фото и видео плывущих по дорогам машин, затопленных торговых центров.
Не выдерживают водного напора и многоквартирные дома. Председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачёв рассказал «Радио 1», что делать, если квартиру на последнем этаже затопило после дождей.  

По словам специалиста, вода в квартиру может поступить из-за протечки крыши или технического этажа. Однако аварийная служба в решении проблемы не поможет. Специалисты могут проверить коммуникации на момент протечки и отключить их в случае необходимости, однако все ремонтные работы должны проводить собственники.
«Задача аварийных служб – предотвратить аварийную ситуацию. Они могут перекрыть воду, газ, электричество, но чинить и ремонтировать – это не их обязанность. Это обязанность собственников», — сказал Толмачёв.
Решить проблему жильцы могут несколькими способами: дождаться капитального ремонта или самостоятельно заплатить за ремонт крыши.
«Если капремонт был проведен недавно, например, месяц назад, и вы видите, что толку от этого ремонта никакого, можно, конечно, судиться, искать тех, кто плохо сделал эту работу, а можно исправить положение. Нормальные собственники в таких случаях заново собирают деньги на ремонт. Конечно, в таком случае сложно будет уговорить всех людей в вашем подъезде скинуться, поэтому чаще всего этим занимаются только жители квартир на верхних этажах. А уже после того, как вы вызвали специалистов и они отремонтировали крышу, на общем собрании можно пытаться принять решение о возмещении ваших затрат», — пояснил эксперт.
По словам Толмачёва, управляющая компания не несёт ответственность за капитальный ремонт в доме. Он призвал собственников изучить договор с УК и выяснить её полномочия.

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#юрист
#управляющая компания
#кап капитальный дождь
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