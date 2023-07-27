В подмосковных лесах создали около 270 новых мест для отдыха

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«В Московской области ежегодно устанавливаются новые и ремонтируются существующие места отдыха. Работы проводятся для безопасности граждан и снижения числа стихийных мест отдыха, соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. В этом году специалисты Комлесхоза установили 269 новых мест отдыха для граждан», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что больше всего таких мест отдыха – на территории Клинского, Наро-Фоминского и Ступинского лесничеств.
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