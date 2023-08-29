В подмосковных лесах стартовал сезон осенних опят

Фото: Минэкологии МО
В лесах Подмосковья появились первые осенние опята. Сбор этих грибов продлится как минимум до начала октября, в зависимости от погоды, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Микологи определяют сроки плодоношения опят в три волны продолжительностью 10-20 суток. В Подмосковье в разные месяцы можно найти несколько разновидностей опят.
Там отметили, что оптимальные условия для роста осенних опят – влажный климат с оптимальной температурой +15…10°C. Эти грибы предпочитают сырые леса, овраги, места с поваленными деревьями, свежие срубы и дряхлые пни.
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«Самые узнаваемые – летние и осенние. Также съедобными являются весенний, зимний, луговой, толстоногий и сосновый опята. Однако в Московском регионе распространены и несъедобные ложные опята – серопластинчатый, кирпично-красный, серно-жёлтый, водянистый, а также галерина окаймленная. Перед походом в лес нужно изучить разновидности съедобных и несъедобных грибов, купить справочник-определитель», – посоветовали в министерстве.
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Лора Луганская