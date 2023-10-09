В подмосковных Люберцах построят новую поликлинику с постом скорой помощи

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В здании будут находиться взрослое и детское отделения с раздельными входами. Холл отделений оснащен регистратурой, гардеробными и комфортной зоной ожидания. Аптечный пункт, кабинеты вакцинации и забора крови и пост скорой будут расположены также на первом этаже.
Кроме этого, вход в детское отделение оснащен колясочной.
Стоит отметить, что медицинское учреждение будет укомплектовано современным медицинским оборудованием.
Читайте также:В индустриальном парке «Есипово» появится машиностроительный завод
Водитель военкора ВГТРК спас раненного ребёнка во время обстрела Донецка
Российские медики жалуются на низкие зарплаты