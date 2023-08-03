В подмосковных МФЦ жителям помогут обратиться к правозащитникам

Фото: Мингосправления, ИТ и связи МО
Жители Подмосковья теперь могут подать в МФЦ обращение к уполномоченному по правам человека в Московской области и оформить заявку на онлайн-консультацию. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосправления, ИТ и связи Подмосковья.
«МФЦ региона расширяют функционал и внедряют новые сервисы. Теперь в офисах можно подать жалобу уполномоченному по правам человека. При себе нужно иметь паспорт и документы, подтверждающие нарушение прав. Сотрудник МФЦ отсканирует их и направит через систему межведомственного взаимодействия», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.Ответ поступит письмом на почтовый адрес или по адресу электронной почты заявителя. Обратиться к уполномоченному можно в любом офисе МФЦ Подмосковья.
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