В подмосковных Мытищах проходят мероприятия по улучшению транспортной доступности.

Фото: istockphoto / sergeyryzhov
Жителей Подмосковья информируют о проведении специализированных мероприятий по улучшению транспортной доступности.
Мероприятия по улучшению транспортной доступности СНТ «Северное», СНТ «Грачи» и ДНП «Военнослужащий» будут проходить на территории городского округа Мытищи.
Читайте также:
Для удобства жителей городского округа Мытищи были продлены часы работы общественного транспорта № 314к.
В Мытищах по просьбам жителей построят пожарное депо.
В подмосковных Мытищах построили «космическую» школу с планетарием.
Читайте также:
В Мытищах по просьбам жителей построят пожарное депо.
В подмосковных Мытищах построили «космическую» школу с планетарием.
Алиса Сергиенко