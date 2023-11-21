В подмосковных парках к зиме откроют более 50 горок для тюбинга

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В парках Подмосковья к предстоящей зиме будут работать 56 тюбинговых горок. Об этом сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«На территории Московской области уже работают 192 парка культуры и отдыха. Каждый ведёт активную подготовку к предстоящему зимнему сезону. В этому году мы планируем принять за весь сезон более 19 млн. гостей. Запланирован запуск 56 горок для тюбинга», – поделился планами Хайкин.Он отметил, что длина 21 горки будет составлять менее 3 м. 35 горок будут протяжённостью более 3 м. Посетители смогут взять на прокат необходимый инвентарь.
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