В подмосковных парках по просьбам жителей установят датчики открытости туалетов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Большинство жалоб, которые мы получаем, – это когда по тем или иным причинам не работает туалет. Важно вообще этого не допускать. Туалеты должны быть открыты стабильно с 8 до 22 часов. При этом руководство парков может продлевать время работы кабинок», – сказал Хайкин на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.Министр напомнил, что необходимо постоянно контролировать наличие договоров на техническое обслуживание, ремонт, договоров на поставку средств гигиены и штат уборщиков. Мониторить работу туалетов можно и с помощью чат-ботов.
Датчики открытости туалетов пока будут внедрять в пробном режиме. Если технология станет работать удовлетворительно, её распространят по всему региону.
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