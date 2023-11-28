В подмосковных парках после сильного снегопада очистили 33,5 тыс кв м территории

Фото: Минблаго МО
В парках культуры и отдыха Московской области очистили от снега более 33,5 тыс кв м территории. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.
«К уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили со вчерашнего дня. От снега очищено более 33,5 тыс кв м территории. Сейчас в уборке парков от снега задействованы 755 человек и 213 единица спецтехники», – рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.В первую очередь снег убирают на центральных аллеях парков, затем – на второстепенных дорожках, детских и спортивных площадках. Очищенные территории обрабатывают противогололёдными материалами.
Сильный снегопад начался в Подмосковье в ночь на понедельник и с перерывами продолжался около суток.
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Лора Луганская