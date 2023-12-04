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В подмосковных парках после сильного снегопада расчистили 40 тыс кв м территории

04 декабря 2023, 11:21
Фото: Минблаго МО

Фото: Минблаго МО

Более 800 человек приняли участие в устранении последствий воскресного снегопада в парках культуры и отдыха Московской области. К борьбе со снегом также привлекли свыше 220 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«К уборке снега работники парков приступили в воскресенье с 8 утра. Очистили от снега более 40 тыс кв м территории. Были задействованы 812 человек и 226 единиц техники», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В первую очередь снег убирали на центральных аллеях парков, затем – на второстепенных дорожках, детских и спортивных площадках. Для безопасного передвижения очищенные территории обрабатывают противогололёдными материалами.


В министерстве напомнили, что на территории Московской области расположено 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в них составляет 2 млн квадратных метров.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье запустили конкурс на самую нарядную новогоднюю ёлку
04 декабря 2023, 11:35

Фото: ГУСТ МО

Главное управление содержания территорий Московской области в этом году продолжило новогоднюю традицию, запустив конкурс на самую ГУСТую и нарядную ёлку Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Это отличная возможность сплотиться всем двором. Наряжайте новогодних красавиц вместе с соседями и делитесь фотографиями, а также небольшим рассказом, почему именно ваша ёлка должна победить. Заявки принимаем до 18 декабря. 22 декабря мы запустим единое для всех участников голосование в нашем телеграм-канале. Оно продлится сутки и определит победителей», – описала условия конкурса руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
Условия конкурса таковы: ёлка должна находиться на придомовой территории, а фотографии сделаны чётко и с разных ракурсов. 
 
Заявки можно направлять на электронную почту: gust_info@mosreg.ru.
 
Условия конкурса и критерии отбора заявок можно найти в телеграм-канале ГУСТ.
 
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#подмосковье
#московская область
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«Нельзя снимать в России»: почему Минкульт запретил показ фильма Сокурова
Режиссер Сокуров назвал слова о завершении своей карьеры вырванными из контекста
04 декабря 2023, 11:28

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

В России запретили показ фильма «Сказка» режиссера Александра Сокурова. Он заявил, что работать над новыми проектами больше не будет. Завершит ли свою карьеру в киноиндустрии известный режиссер, и за что запрещают к показу его картины, расскажет редакция «Радио 1».

За что запретили фильм «Сказка»


13 октября текущего года Министерство культуры РФ запретило показ фильма «Сказка» и отказало в выдаче прокатного удостоверения. Ведомство не привело конкретных причин запрета. Режиссер картины Александр Сокуров настаивал, что фильм является уникальным и «важным для нашего времени».

В основу сюжета российско-бельгийского фильма легли события Второй мировой войны, представленные в фантастическом ключе. По задумке режиссера, Гитлер, Сталин и Черчилль встречаются в чистилище и ведут беседы. 

«Не представляйте ничего. Вы даже не можете себе представить, что вам предстоит увидеть, если вам предстоит это увидеть. Уверен, что вы этого явно не ожидаете», — говорил режиссер о своем фильме.

Через некоторое время состоялся закрытый показ картины, однако режиссер продолжал настаивать на том, что «Сказка» предназначена для демонстрации на больших экранах.

Сокуров объявил о завершении карьеры


Александр Сокуров заявил, что его профессиональная карьера завершена, в связи с отказом в прокате его фильмов, сообщало News.ru. Режиссер якобы рассказал изданию, что над новыми проектами он работать не намерен, так как теперь ему нельзя снимать и показывать кино в России.

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«Теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России», — сообщал режиссер.
Однако Сокуров отметил, что покидать страну, и пытаться строить карьеру за рубежом он не намерен.


Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры


Накануне кинорежиссер опроверг информацию о том, что он намерен завершить профессиональную карьеру. Сокуров сообщил, что слова из его речи были вырваны из контекста, и отказываться от съемок он не планирует.  

«Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать», — приводит слова режиссера агентство ТАСС.

В России запретили три фильма Сокурова


Александр Сокуров рассказал, что в России уже запретили демонстрацию трех его фильмов. По словам режиссера, речь идет о картинах: «Сказка», «Русский ковчег» и «Робер. Счастливая жизнь». Он также выразил опасение, что не получит прокатное удостоверение его фильм «Александра».

Режиссер напомнил, что в советские времена его картины уже были запрещены к показу, и если это повторится вновь, то «время его жизни остановится».

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#карьера
#россия
#минкультуры рф
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Хорошее время для диет: гороскоп для всех знаков зодиака с 4 по 10 декабря
04 декабря 2023, 11:28

Фото: IStock/Peach_iStock

Благоприятное время для диет и сдержанности. Как и на что распределить свои силы в период с 4 по 10 декабря. В эфире «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В делах поможет дальновидность и благородство. Хорошо быть серьёзными и сдержанными. 
 
В любви появится результат стараний и усилий, которые были приложены ранее для улучшения этой сферы жизни.  
 
В вопросах здоровья надо беречь себя от холода. Благоприятны диеты.
 
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овну нужно больше общаться и флиртовать. Его обаяние возрастёт. Интересные знакомства пробудят в нём вдохновение и жизнерадостность. 
 
Тельцу важно делиться своими переживаниями и чувствами, но только с близкими и любимыми людьми. В личной жизни появится перспектива долгосрочного союза, а в карьере – длительного сотрудничества.
 
Близнецы могут рассчитывать на помощь и поддержку руководства. Протекция им сейчас необходима, она даст ощутимый результат, укрепит их авторитет.
 
Раку в начале недели необходимо проявить осмотрительность и быть бдительным, собранным. Уверенность в себе будет важным преимуществом. На выходных лучше заняться домашними делами. 
 
Льву желательно отдохнуть и выспаться. Ему надо не торопясь восстановить свои силы. 
У Девы наступает хорошее время для дружеских встреч. Она будет любознательной и умело расположит к себе собеседников.
 
Весы смогут удачно провести деловые переговоры. Их идеи воплотятся в жизнь и увлекут единомышленников.
 
Скорпион будет стремиться к переменам. Ему захочется по-новому взглянуть на свои планы и мечты. Благоприятно прислушаться к себе, к своей интуиции. 
 
Стрельца ждут подарки и приятные сюрпризы. Его материальное благополучие увеличится.
 
Козерогу в делах понадобится сдержанность и умение отстаивать свою правоту честно и благородно. В любви надо вести себя романтично и игриво.
 
Водолею нужно проявить организаторский талант и держать все под своим контролем. Он будет находчив и смел.
 
Рыбам важно окружить себя теми, кому они доверяют. Надежные партнёры поспособствуют в начинаниях.

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#астролог
#гороскоп
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Стал известен декабрьский график приёма граждан в правительстве Подмосковья
04 декабря 2023, 10:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Опубликован график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на декабрь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Помимо этого, стали известны графики личного приёма граждан адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
 
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что органы власти должны внимательно прислушиваться к обращениям жителей.

График приёма граждан в приёмной правительства Московской области на декабрь 2023 года
 
Дата
и время приёма		Фамилия, имя, отчество руководителя 
Должность руководителя
123
6 декабря  
15.00ФИРСОВМинистр экологии и природопользования
 Тихон МихайловичМосковской области
7 декабряБРОНШТЕЙНМинистр образования
с 10.00Илья МихайловичМосковской области
с 15.00ГАРИБЯНМинистр Правительства
 Артур ПетросовичМосковской области по государственному
  надзору в строительстве
8 декабряСАМАРИНМинистр энергетики
с 10.00Александр ЮрьевичМосковской области
с 15.00ПРЯНЧИКОВМинистр экономики и финансов
 Дмитрий АлександровичМосковской области
с 15.00КУЗНЕЦОВМинистр культуры и туризма
 Василий СергеевичМосковской области
11 декабря
с 10.00		ДОРКИНА
Ирина Сергеевна		Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области
с 15.00АДИГАМОВА
Наталья Александровна		Министр имущественных отношений Московской области

123
13 декабря
с 10.00
 
с 15.00		САПАНЮК
Алексей Иванович
 
КАРАСЕВ
Кирилл Анатольевич		Министр здравоохранения Московской области
 
Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области
14 декабря
с 10.00
 
с 15.00		ХАЙКИН
Михаил Владимирович
 
МУРАШОВ
Владислав Сергеевич		Министр благоустройства Московской области
 
Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
15 декабря
с 10.00		ВЕЛИХОВСКИЙ
Антон Алексеевич		Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
18 декабря
с 15.00
 
с 15.00		МАСЛЕНКИНА
Наталия Александровна
 
ЗИНОВЬЕВА
Екатерина Анатольевна		Заместитель Председателя Правительства Московской области
 
Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
19 декабря
с 15.00
 
с 15.00		НАГОРНАЯ
Мария Николаевна
 
КУРТЯНИК
Надежда Васильевна		Заместитель Председателя Правительства Московской области
 
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
20 декабря
с 10.00
 
 
с 15.00		АИПОВА
Светлана Зинюровна
 
 
СТРИГУНКОВА
Светлана Анатольевна		Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области
 
Первый заместитель Председателя Правительства Московской области
21 декабря
с 10.00
 
с 15.00
 
 
с 15.00		ФЕДОТОВА
Инна Аркадьевна
 
АБАРЕНОВ
Дмитрий Александрович
 
БАЖЕНОВ
Олег Валерьевич		Министр жилищной политики Московской области
 
Министр физической культуры и спорта Московской области
 
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области

 
123
22 декабря
с 10.00		БОЛАТАЕВА
Людмила Сергеевна		Министр социального развития Московской области
25 декабря
с 15.00
 
с 15.00		ЛОКТЕВ
Владимир Александрович
 
ГРИДНЕВ
Юрий Витальевич		Министр строительного комплекса Московской области
 
Начальник Главного управления культурного наследия Московской области
26 декабря
с 15.00
 
с 15.00		ДУХИН
Вячеслав Вячеславович
 
КОВАЛЕВА
Елена Владимировна		Заместитель Председателя Правительства Московской области
 
Министр территориальной политики Московской области
27 декабря
с 10.00
 
с 10.00		ФОМИН
Максим Александрович
 
ГЕРЖИК
Алексей Дмитриевич		Первый заместитель Председателя Правительства Московской области
 
Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области
28 декабря
с 10.00
 
 
с 15.00		ФЕДИНА
Ольга Николаевна
 
 
ОКУДЖАВА
Хатиа Зауриевна		Руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области»
 
Советник Губернатора
Московской области (в ранге министра)

ГРАФИК
приема граждан в приёмной правительства Московской области
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на декабрь 2023 года
 
Дни приемаВремя приема
4 декабряс 10-00 до 14-00
5 декабряс 10-00 до 14-00
11 декабряс 10-00 до 14-00
12 декабряс 10-00 до 14-00
18 декабряс 10-00 до 14-00
19 декабряс 10-00 до 14-00
25 декабряс 10-00 до 14-00
26 декабряс 10-00 до 14-00
 
Консультация осуществляется по адресу:

Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
 
Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный).
 
Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

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Проект «Мечта ветерана»: Любой может исполнить желание ветерана ВОВ
04 декабря 2023, 10:43

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

В 2020 году стартовал Всероссийский социальный проект «Мечта ветерана». В 2022 году на международной премии «Мы вместе» проект попал в сотню лучших гражданских благотворительных инициатив. Благодаря ему россияне смогли узнать и рассказать о подвигах ветеранов, услышать о несбывшихся мечтах победителей и помочь исполнить их.
Реализация «Мечты ветерана» соответствует государственной линии, которая направлена на патриотическую работу с молодежью, реализацию политики в сфере соц защиты и помощи ветеранам, идеям волонтерства и противодействиям попыткам очернить подвиг советского народа в Победе над фашизмом.

Сегодня любой может помочь нашим ветеранам и помочь им в осуществлении желаний. Подробнее об проекте можно узнать на официальном сайте мечтаветерана.рф.

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#подвиг
#россияне
#рф
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В Москве умер редактор научного журнала «Художественная культура» Кривцун
04 декабря 2023, 10:29

Фото: iStock/jorgeantonio

Искусствоведу и культурологу Олегу Кривцуну было 69 лет.
SHOT сообщает, что тело академика обнаружила домработница, когда пришла делать уборку в его квартире на Кудринской площади.
Учёный умер, когда был в ванне. Его тело пролежало там примерно три дня. 

Предварительная причина смерти— острая сердечно-сосудистая недостаточность. Следов насильственной смерти на теле не было обнаружено. 

Олег Кривцун — российский искусствовед, культуролог и философ. Специализировался на истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Был доктором философских наук, профессором и действительным членом Российской академии художеств.

До самой смерти занимал должность шеф-редактора научного журнала «Художественная культура».

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#искусство
#журнал
#москва
#культура
#новости
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В Красноармейске достроили проблемный жилой комплекс
04 декабря 2023, 10:00

Фото: Максим Красноцветов

В Красноармейске достроили жилой комплекс «Новая Жизнь». Местные жители ждали квартир пять лет.
Как рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, застройщиком жилого комплекса с 2013 года был ЗАО «ДВМ группа». Согласно срокам, местные жители должны были получить квартиры в 2018 году, однако строительство объекта затянулось, из-за чего недострой включили в Единый реестр проблемных объектов в связи с нарушениями срока завершения строительства. После этого московский Арбитражный суд признал застройщика банкротом.  
«С августа 2022 года многоквартирный дом достраивал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. После получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию будут восстановлены права 189 пострадавших граждан-соинвесторов» — отметил глава муниципалитета.
Накануне Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии жилого комплекса «Новая Жизнь» в Красноармейске. Уже достроены два 17-этажных корпуса №8 и №8А на 238 квартир. Десятиэтажный дом 8Б был достроен ранее.

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#суд
#строительство
#квартиры
#дом
#максим красноцветов
#пушкинский округ
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«Ъ»: более миллиона штрафов вынесено за неоплату проезда по платным дорогам
04 декабря 2023, 09:54

Фото: istockphoto/djedzura

Ространснадзор с начала 2023 года вынес свыше миллиона штрафов за неоплату проезда по платным магистралям.
Треть в итоге отменили, благодаря тому что водители вовремя оплатили задолженность, сообщает «Коммерсант». Зачастую автомобилисты нарушают правила проезда по трассам с системой «Свободный поток». Там нет шлагбаумов. Из миллиона штрафов 963,5 тысячи коснулось ЦКАД и М-12. 

«Автодор» сообщает о 334 тысячах досудебных претензий о взыскании платы. Водители оплатили 252 тысячи. А до суда дошло 45 тысяч. 

Известно, что некоторые автомобилисты специально ездят с грязными номерами, чтобы не оплачивать проезд. Для выявления нарушителей проводят рейды ГИБДД и используется софт с нейросетью.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил, что большинство оштрафованных водителей чаще всего не понимают, что въезжают на платную дорогу.

Эксперт предлагает снижать скоростной режим на съездах на ЦКАД-М12 и установить информационные щиты.

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#водитель
#новости
#общество
#штрафы
#дорога
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С нехваткой кадров столкнулось подавляющее большинство российских компаний
SuperJob сообщил о кадровом голоде в 85% российских компаний и росте дефицита
04 декабря 2023, 09:37

Фото: istock / mapo

За последний год в России в полтора раза выросло количество размещенных вакансий (+57%), а число резюме работников при этом снизилось. Об этом сообщает РБК.

«В итоге конкурс на вакансию снизился сразу на треть (-34%), а подбор персонала заметно усложнился: 85% участников опроса SuperJob заявили, что в их компании ощущается кадровый голод», — сообщает издание, ссылаясь на  данные SuperJob.
11% участников пороса не стали описывать ситуацию как кадровый голод, еще 4% воздержались от ответа. 

Профессии, где сложнее всего найти сотрудников, оказались инженеры, водители спецтранспорта, разнорабочие и  квалифицированные рабочие. Кроме того, сервис по поиску работы отметил, что рабочие кадры продолжают стареть. За год средний возраст сотр работников вырос на 2-3 года. 

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#профессии
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Достижения.рф