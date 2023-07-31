В подмосковных парках с начала года провели более 20 тыс мероприятий

Учёные выяснили, что чтение способно снижать уровень стресса на 68%. Это больше, чем при прослушивании музыки или прогулки. В честь Дня вспоминания любимых книжек, который отмечен в календаре 31 июля, редакция «Радио 1» сделала подборку книг от Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Дмитрия Мишустина, Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко.