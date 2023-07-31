В подмосковных парках с начала года провели более 20 тыс мероприятий

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Это «Город танцует в парках», музыкальный проект «На одной волне», где кавер-группы исполняют популярные хиты, а также «Театр кукол в парке» для наших маленьких посетителей. Особый интерес вызвал проект «Город танцует в парках». Первый этап прошёл в мае на 14 территориях региона. В нем приняли участие около 1,7 тыс человек. Выступления посетили свыше 40 тыс зрителей», – сказал Кузнецов.Второй этап проекта стартует 12 августа, он охватит 16 городских округов. В нём ожидается участие 1,5 тыс человек. Финал проекта – 2 сентября в Балашихе, где состоятся большой гала-концерт и награждение победителей. В составе жюри – заслуженный артист России, кинорежиссёр и хореограф Егор Дружинин.
В сентябре состоятся «Красногорск – столица рок-н-рола» и «Богородская рогожка».
Кузнецов добавил, что в регионе стартовал пилотный проект по размещению в парках питьевых фонтанчиков за счёт инвесторов. Сейчас ими оснащены уже 11 мест отдыха в семи городских округах.
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