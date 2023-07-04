В подмосковное озеро Круглое выпустили 450 утят

Фото: Минсельхозпрод МО
В озеро Круглое в Дмитровском городском округе выпустили 450 утят. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
В озеро Круглое в Дмитровском городском округе выпустили 450 утят. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Восполнить популяцию пернатых решили в Охотничьем хозяйстве «Озерецкое». Выпуск кряквы контролировали специалисты Госветслужбы Подмосковья и Минэкологии региона. Специалисты проверили сопроводительные документы. Все 30-дневные утята здоровы и готовы к жизни в дикой природе.
По данным министерства, в муниципалитете такие акции проводят регулярно. В начале июня там уже выпустили 500 утят, и теперь им составят компанию собратья.
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Восполнить популяцию пернатых решили в Охотничьем хозяйстве «Озерецкое». Выпуск кряквы контролировали специалисты Госветслужбы Подмосковья и Минэкологии региона. Специалисты проверили сопроводительные документы. Все 30-дневные утята здоровы и готовы к жизни в дикой природе.
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Лора Луганская