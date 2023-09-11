В подмосковной Дубне планируют создать ЦОД Wildberries

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Инвестором проекта является компания Wildberries, инвестиции которой составят порядка 6,5 миллиардов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Компания планирует построить ЦОД мощностью 8 мегаватт. Это сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект, на котором будут применены самые эффективные инженерные решения. Запуск ЦОД в Дубне также позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов», – отметила сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Все доступные предложения для предпринимателей, меры поддержки и другая информация о бизнесе размещена на Инвестиционном портале Подмосковья.
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