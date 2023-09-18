В подмосковной Кашире активно собирают урожай

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В городском округе Кашира сельскохозяйственные предприятия продолжают сбор урожая.
Сельскохозяйственные предприятия уже на 61% выполнили план по уборке зерновых и зернобобовых культур, на 71% по рапсу и на 36% по картофелю, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
На 15 сентября яровые зерновые убраны на площади почти 4 тысяч га, а общий объём собранного урожая составил 15 тысяч тонн.
Специалисты сообщают, что осталось собрать урожай с территории земель на 9 га.
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Алиса Сергиенко