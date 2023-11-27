В подмосковной Кашире состоялся концерт «Мамино сердце»

Фото: администрация городского округа Кашира
26 ноября в Каширском краеведческом музее прошёл праздничный концерт «Мамино сердце» в честь Дня матери.
На концерте гостям рассказали об истории появления праздника в России, о его символах – плюшевом мишке и незабудке, а также о других интересных фактах.
Ведущие поздравили всех мам, присутствовавших в зале. Юные артисты студии «Новые голоса» культурно-досугового центра «Родина» и ансамбля «Журавушка» (руководитель Марина Гвоздякова) декламировали трогательные стихи и исполнили песни о маме и бабушке. На празднике царила теплая и душевная атмосфера.
Ранее в Кашире сотрудники Госавтоинспекции встретились со школьниками. В рамках социального раунда «Засветись» и в преддверии школьных каникул инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции городского округа Кашира, капитан полиции Анна Силаева и отряд ЮИД «Автостоп» провели тематические информационно-разъяснительные беседы со школьниками.
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Ведущие поздравили всех мам, присутствовавших в зале. Юные артисты студии «Новые голоса» культурно-досугового центра «Родина» и ансамбля «Журавушка» (руководитель Марина Гвоздякова) декламировали трогательные стихи и исполнили песни о маме и бабушке. На празднике царила теплая и душевная атмосфера.
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Мария Фирсова