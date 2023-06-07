В подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества» рассказали о первых днях работы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Глава филиала фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье рассказала о результатах первых рабочих дней
Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова рассказала, что в первые дни получено уже порядка 150 обращений от семей военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
В рамках своего обращения губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества». По его словам, особой задачей является поддержка и внимание семьям, которые ждут бойцов со спецоперации.
По ее словам, филиал за первые дни работы регионального Фонда было принято 150 человек, также много обращений поступает по телефону. Ермакова отметила, что с разными вопросами обращаются и филиалы Фонда из других российских регионов.
Напомним, региональное отделение начало работу 1 июня в Красногорске по указу президента России Владимира Путина. Его возглавила председатель женсовета одной из воинских частей, представитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Ольга Ермакова. В первый день в Фонд обратились шесть человек, поступило 17 звонков. На открытие пришли семьи погибших бойцов с детьми.
В рамках своего обращения губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества». По его словам, особой задачей является поддержка и внимание семьям, которые ждут бойцов со спецоперации.
«Для нас было очень важно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посвятил большую часть своего обращения военным и тем событиям, которые в данный момент происходят. Это те люди, которые стоят на защите нашего Отечества», - рассказала Ермакова.
По ее словам, филиал за первые дни работы регионального Фонда было принято 150 человек, также много обращений поступает по телефону. Ермакова отметила, что с разными вопросами обращаются и филиалы Фонда из других российских регионов.
«Мы работаем ради того, чтобы получить заметный результат», - заключила Ермакова.
Напомним, региональное отделение начало работу 1 июня в Красногорске по указу президента России Владимира Путина. Его возглавила председатель женсовета одной из воинских частей, представитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Ольга Ермакова. В первый день в Фонд обратились шесть человек, поступило 17 звонков. На открытие пришли семьи погибших бойцов с детьми.
Элина Позднякова