В Подмосковном Комлесхозе назвали пожароопасные районы

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области не зафиксировали пожаров на землях лесного фонда региона 29 августа.

В среду, 30 августа на большей части территории подмосковного региона ожидается высокий III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и лесничестве Русский лес — II класс пожарной опасности.

В четверг, 31 августа на большей части территории Подмосковья прогнозируют III класс пожарной опасности, в Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах — II класс пожарной опасности.





В пятницу, 1 сентября на большей части территории Московской области ожидают III класс пожарной опасности, а в Бородинском лесничестве — II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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