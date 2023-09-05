В подмосковном Комлесхозе назвали самый недооценённый гриб

Фото: Комлесхоз МО
Многие встречающиеся в подмосковных лесах съедобные грибы недооценены. Один из них – ежовик жёлтый, заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
«В наших лесах произрастает около 450 видов съедобных грибов. Сезон тихой охоты здесь начинается в мае и заканчивается в декабре. В основном у нас собирают белые, подосиновики, лисички, маслята и опята. Но самый недооценённый съедобный гриб – это ежовик жёлтый», – сказал Баженов.Этот гриб появляется в разреженных хвойно-лиственных лесах с середины лета. Он похож лисичку, но вместо пластинок у него снизу шляпки – шипы, только мягкие. Именно поэтому он так называется.
«Плодовые тела желтого ежовика растут с июля до первых заморозков. Но массовый рост приходится на конец августа – начало сентября. В это время гриб находят в негустых лесах с елью, сосной и берёзой там, где есть зелёный мох», – отметил Баженов.Гриб можно жарить, сушить, замораживать, варить из него суп. При этом никакой предварительной обработки не требуется. Примечательно, что у ежовика нет ни ядовитых, ни несъедобных двойников.
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Лора Луганская