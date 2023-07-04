В подмосковном Комлесхозе объявили о старте сезона лисичек

Фото: Комлесхоз МО / Елена Ткаченко
В лесах Подмосковья начался сезон лисичек. Эти грибы можно найти в хвойных и смешанных лесах региона, около елей, сосен и дубов, сообщили в пресс-службе Комлесхоза региона.
Лисички растут группами, массово появляясь после тёплых грозовых дождей с июля по октябрь.
В Комитете лесного хозяйства Московской области посоветовали не замораживать сырые лисички. После размораживания у них появляется горький вкус. Эти грибы хороши в сушёном виде.
В пресс-службе уточнили, что лисички не бывают червивыми, так как содержат вещество, губительное для паразитов – хиноманнозу. Кроме того, по сравнению с другими грибами, лисички содержат больше всего жиров – 2,4%. А их калорийность – всего 19 ккал.
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В Комитете лесного хозяйства Московской области посоветовали не замораживать сырые лисички. После размораживания у них появляется горький вкус. Эти грибы хороши в сушёном виде.
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Лора Луганская