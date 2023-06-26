В подмосковном Комлесхозе рассказали о 300-летней исполинской сосне

Высота дерева – 43 м
Уникальная сосна-исполин растёт в 3 км к юго-востоку от посёлка под названием «18 поселок» городского округа Шатура. Возраст дерева – более 300 лет, диаметр ствола – 148 см, высота – 43 м, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Дерево находится в государственном природном заказнике областного значения. Он был организован в 1984 году по решению исполкома Московского областного совета народных депутатов. Площадь заказника – всего 0,8 га. Объект охраны – сама сосна и лесные сообщества, расположенные в радиусе 50 м.
Там обитают такие виды птиц, как иволга, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка, славка-черноголовка и зяблик. А в произрастающей рядом в липе есть дупло желны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на минувшей неделе в Подмосковье ликвидировали шесть лесных пожаров.
Дерево находится в государственном природном заказнике областного значения. Он был организован в 1984 году по решению исполкома Московского областного совета народных депутатов. Площадь заказника – всего 0,8 га. Объект охраны – сама сосна и лесные сообщества, расположенные в радиусе 50 м.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на минувшей неделе в Подмосковье ликвидировали шесть лесных пожаров.
Лора Луганская