В подмосковном Красногорске наградили волонтёров

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области
В Красногорске наградили подмосковных волонтёров в преддверии Дня добровольца Московской области, который празднуется 29 октября. Об этом «Радио 1» сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Награждение волонтёров прошло в Доме Правительства региона. В зале присутствовали порядка 100 представителей регионального отделения студотрядов, Молодой Гвардии, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Добро.Центров. Всего в Подмосковье действует свыше 400 волонтёрских организаций.
Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин отметил, что подмосковная волонтёрская организация – одна из самых сильных в России. Он поблагодарил активистов за их труд и заявил, что все их добрые дела заслуживают уважения.
После этого Духин вручил присутствующим волонтёрам Благодарственные письма губернатора Московской области.
Подмосковное движение «Волонтеры Подмосковья» начало работу в 2020 году. Оно объединило ранее открытые молодёжные, общественные и добровольческие организации.
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Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин отметил, что подмосковная волонтёрская организация – одна из самых сильных в России. Он поблагодарил активистов за их труд и заявил, что все их добрые дела заслуживают уважения.
«Наши «Волонтеры Подмосковья» – это не просто движение, это про любовь, про дружбу, про заботу и внимание, в том числе друг к другу, к людям, к нашим жителям. Мы всегда рядом с вами, мы всегда вам поможем и поддержим», – подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, которая вручила ребятам значки в виде сердца – символа развития регионального добровольчества.
Подмосковное движение «Волонтеры Подмосковья» начало работу в 2020 году. Оно объединило ранее открытые молодёжные, общественные и добровольческие организации.
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Анастасия Чинкова