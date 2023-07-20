В подмосковном курорте «Новая Истра» построят здание столовой

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Площадь застройки — 815 кв. метров. Новое здание предназначено для обслуживания до 240 человек в день при трёхразовом питании по системе шведский стол. Завершение строительных работ планируется на апрель 2024 года.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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