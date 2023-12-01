В подмосковном Минэкологии объяснили, почему некоторые птицы задержались с перелётом

Фото: Минэкологии МО
Некоторые перелётные птицы задержались в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. Так, недавно в ведомство поступило обращение от жительницы Лобни, заметившей на пруду двух водоплавающих перелётных птиц огарей.
«Беспокойство вызвало то, что другие пернатые давно улетели на юг, а эти особи задержались с отлётом. Причин может быть несколько. Во-первых, этот вид за пределами своего природного ареала может селиться в городской черте и приобретать признаки синантропного животного. Во-вторых, причиной может служить постоянная подкормка птиц людьми», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.По словам орнитологов, время отлёта птиц в южные регионы зависит о кормовой базы. Пока позволяет погода есть еда, некоторые пернатые могут остаться в регионе на всю зиму, обитая на незамерзающих участках водоемов. Это, например, лебеди и огари.
Фирсов добавил, что забирать птиц домой не следует, чтобы не навредить им. При обнаружении задержавшихся в регионе пернатых лучше обратиться в реабилитационный центр диких животных.
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